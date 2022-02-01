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Единый колл-центр 122 отметил резкий рост числа звонков от тюменцев

1 февраля 11:31
Фото: 1Mi
Единый колл-центр 122 увеличивает штат операторов из-за роста количества звонков, сообщает оперштаб.

Из-за вспышки опасной инфекции на работу наймут ещё 15 человек. Чаще всего на указанный номер звонят пациенты для записи к врачу.

«На данный момент в едином кол-центре горячей линии 122 действуют 33 автоматизированных рабочих места, на которых работают штатные операторы, до конца недели будут введены еще 48 рабочих мест для волонтеров», - отметил Станислав Логинов.

Стоит добавить, что операторы номера 122 работают с 07:30 до 20:00, на данный момент среднее время ожидания ответа снизилось с 5 до 2 минут. На 1 февраля в Тюменской области отмечено 1 211 случаев заражения коронавирусом.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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