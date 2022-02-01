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Два новых очага COVID-19 выявлено в Тюменской области

1 февраля 09:19
Фото: 1Mi
Два новых очага COVID-19 выявлено в Тюменской области
По информации регионального Управления Роспотребнадзора на 1 февраля, специалисты контролируют два очага коронавирусной инфекции в Тюменской области.

Вспышка коронавируса зафиксирована в посёлке Винзили в Тюменском районе в «Винзилинском психоневрологическом интернате». Второй очаг находится в городе Ишиме в Центре соцобслуживания населения «Забота» в отделении службы «БОМЖ».

«В психоневрологическом интернате инфицированы 79 человек, из них 57 постояльцев и 22 работника. Также установлено 21 контактных лица. В Центре коронавирусом заболели 10 человек, 9 из которых — нуждающиеся, которые получали услуги, и один человек из персонала. Там выявлено 14 человек, которые общались с инфицированными», — пояснили в ведомстве.

На сегодняшний день закрыты два очага, где ранее был обнаружен COVID-19 - в общежитии ТюмГМУ и в «Областной клинической психиатрической больнице».

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#Новости#COVID-19#Происшествия#Коронавирус#Тюмень#Дарья Гасникова
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