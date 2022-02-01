Два новых очага COVID-19 выявлено в Тюменской области

«В психоневрологическом интернате инфицированы 79 человек, из них 57 постояльцев и 22 работника. Также установлено 21 контактных лица. В Центре коронавирусом заболели 10 человек, 9 из которых — нуждающиеся, которые получали услуги, и один человек из персонала. Там выявлено 14 человек, которые общались с инфицированными», — пояснили в ведомстве.