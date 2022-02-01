Депутат Тюменской гордумы приобрел новую мебель для школьного музея

В числе постоянных гостей музея — ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и члены общественных организаций.
Посетив военно-исторический музей, депутат Тюменской городской Думы Александр Захаров принял решение приобрести в лекционный зал тридцать новых стульев для удобства посетителей.
«Новая мебель — это просто необходимость для музея. Мы благодарны депутату городской Думы Александру Захарову за своевременную помощь и внимание к нашей работе»,отметила руководитель школьного музея, энтузиаст своего дела Лариса Новоселова.