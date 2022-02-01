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Депутат Тюменской гордумы приобрел новую мебель для школьного музея

1 февраля 12:22
Фото: официальный сайт Тюменской гордумы
В военно-историческом музее школы № 70 регулярно проводятся тематические уроки, военно-патриотические мероприятия и экскурсии для юных тюменцев.

В числе постоянных гостей музея — ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и члены общественных организаций.

Посетив военно-исторический музей, депутат Тюменской городской Думы Александр Захаров принял решение приобрести в лекционный зал тридцать новых стульев для удобства посетителей.

«Новая мебель — это просто необходимость для музея. Мы благодарны депутату городской Думы Александру Захарову за своевременную помощь и внимание к нашей работе»,отметила руководитель школьного музея, энтузиаст своего дела Лариса Новоселова.

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#Новости#Гордума#Ирина Швецова#Общество
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