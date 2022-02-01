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1211 человек: впервые в Тюменской области ковидом заболело больше тысячи

1 февраля 08:54
Фото: Яндекс.Коронавирус: статистика
В регионе продолжает ухудшаться эпидобстановка по коронавирусной инфекции. Федеральный Оперштаб сообщает, что за сутки в области выявлено 1211 заболевших. Днём ранее заболело 947 тюменцев.

В соседнем Ханты-Мансийском АО было выявлено меньше заболевших, чем вчера — 2 808 человек. В Ямало-Ненецком АО продолжает расти количество больных коронавирусом — 1 820 заражённых за сутки.

Всего за день в России зафиксировали 125 836 случаев заражения коронавирусом, 40 301 человек выздоровел, 17 487 человек госпитализировано, 663 человека скончалось. Днём ранее было госпитализировано почти в два раза меньше людей.

За весь период пандемии на территории страны выявлено 11 986 913 случаев заражения инфекцией. 10 288 582 человека побороли болезнь и 332 012 человек скончалось.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области было зарегистрировано 16 случаев заражения штаммом омикрон, среди них 6-летний ребёнок.

#Новости#COVID-19#Тюменская область#Коронавирус#Сергей Антонов#Коронавирус COVID-19
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