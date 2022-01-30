В Тюменской области госавтоинспекторы продолжат бороться с пьяным вождением

«В 2021 году из 234 ДТП в Тюменской области, которые произошли по вине пьяных водителей, 70, то есть каждое третье, зафиксировано в Тюмени, 40 — в Тюменском районе, 17 — в Заводоуковском городском округе, 10 — в Уватском районе. А меньше всего таких случаев в Ишиме, Ялуторовске и Бердюжском районе, здесь за год произошло по одному ДТП по вине пьяных водителей», сказано в сообщении.