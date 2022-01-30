В Тюменской области госавтоинспекторы продолжат бороться с пьяным вождением

Так, по примеру прошлых лет будет продолжена практика проведения сплошных проверок водителей на трезвость как в областном центре, так и в городах и районах региона. Чтобы минимизировать неудобства для участников дорожного движения, в Тюмени проверки будут проводиться в выходные дни, а также в вечернее время по будням.
«В 2021 году из 234 ДТП в Тюменской области, которые произошли по вине пьяных водителей, 70, то есть каждое третье, зафиксировано в Тюмени, 40 — в Тюменском районе, 17 — в Заводоуковском городском округе, 10 — в Уватском районе. А меньше всего таких случаев в Ишиме, Ялуторовске и Бердюжском районе, здесь за год произошло по одному ДТП по вине пьяных водителей», сказано в сообщении.
Чаще всего ДТП с пьяными водителями происходят в пятницу — 40 ДТП, субботу — 59 ДТП и воскресенье — 49 ДТП. По времени суток чаще совершают пьяные аварии с 20 до 22-х часов — 20 и 23 ДТП, а также с 00 до 01 часу ночи — 25 ДТП.
Специальные мероприятия и точечные рейды будут проходить в системном режиме с отработкой отдельных территорий либо повсеместно. В ГИБДД рассчитывают на содействие активной общественности в мероприятиях по выявлению и предупреждению пьяной езды. В сельских районах пройдут сходы граждан с участием руководителей поселковых советов, администраций и сотрудников полиции, в том числе руководителей межмуниципальных подразделений ГИБДД.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.