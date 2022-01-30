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Posted 30 января 2022, 14:01

Published 30 января 2022, 14:01

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

У жителей Тюменской области есть возможность бесплатно стать программистами

30 января 2022, 14:01
Фото: Pexel.com
У тюменцев есть возможность бесплатно получить навыки программирования на курсах по фронтенд-разработке и языку SQL. Занятия начнутся с 6 февраля, сейчас еще есть время оставить свою заявку, напоминает департамент информатизации Тюменской области.

Занятия проводятся в дистанционном формате. Слушателей познакомят с основами программирования на языке  JavaScript и возможностями его практического применения. Скрипты JS используются в разработке веб-приложений, современных сайтов, интерактивных виджетов, интерфейсов и т. д.  Обучение продлится два месяца, за которые слушатели приобретут необходимый набор знаний и навыков для работы с JavaScript.

Для зачисления нужно зарегистрироваться на сайте школы программирования по ссылке, а также заполнить анкету и пройти входное тестирование до 2 февраля.* Занятия проводятся дистанционно, в вечернее время с 18:00 до 20:20 в понедельник, среду и пятницу.

С 14 февраля стартует курс в Школе программирования по программе «Основы работы с базами данных, язык SQL». На курсе слушатели приобретут углубленные знания, умения и навыки принципов работы с базами данных и языком запросов SQL, сформируют базовые практические навыки по установке, настройке, администрированию PostgreSQL, а также знания о моделировании баз данных.

Для зачисления нужно зарегистрироваться на сайте школы программирования по ссылке. Анкета и входное тестирование доступны до 8 февраля. Обучение продлится до 16 мая. Занятия проводятся также дистанционно и в вечернее время с 20:30 до 22:50, во вторник и четверг.

Обучение в Школе программирования могут пройти физические лица, имеющие аттестат о среднем образовании и проживающие на юге Тюменской области.

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