У жителей Тюменской области есть возможность бесплатно стать программистами

Posted 30 января 2022, 14:01
Published 30 января 2022, 14:01
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Занятия проводятся в дистанционном формате. Слушателей познакомят с основами программирования на языке JavaScript и возможностями его практического применения. Скрипты JS используются в разработке веб-приложений, современных сайтов, интерактивных виджетов, интерфейсов и т. д. Обучение продлится два месяца, за которые слушатели приобретут необходимый набор знаний и навыков для работы с JavaScript.
Для зачисления нужно зарегистрироваться на сайте школы программирования по ссылке, а также заполнить анкету и пройти входное тестирование до 2 февраля.* Занятия проводятся дистанционно, в вечернее время с 18:00 до 20:20 в понедельник, среду и пятницу.
С 14 февраля стартует курс в Школе программирования по программе «Основы работы с базами данных, язык SQL». На курсе слушатели приобретут углубленные знания, умения и навыки принципов работы с базами данных и языком запросов SQL, сформируют базовые практические навыки по установке, настройке, администрированию PostgreSQL, а также знания о моделировании баз данных.
Для зачисления нужно зарегистрироваться на сайте школы программирования по ссылке. Анкета и входное тестирование доступны до 8 февраля. Обучение продлится до 16 мая. Занятия проводятся также дистанционно и в вечернее время с 20:30 до 22:50, во вторник и четверг.
Обучение в Школе программирования могут пройти физические лица, имеющие аттестат о среднем образовании и проживающие на юге Тюменской области.