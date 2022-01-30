У жителей Тюменской области есть возможность бесплатно стать программистами

Для зачисления нужно зарегистрироваться на сайте школы программирования по ссылке. Анкета и входное тестирование доступны до 8 февраля. Обучение продлится до 16 мая. Занятия проводятся также дистанционно и в вечернее время с 20:30 до 22:50, во вторник и четверг.