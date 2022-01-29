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Омикрон-штамм спровоцировал пятую волну коронавируса в Тюменской области

29 января 02:44
Фото: 1Mi
В январе 2022 года Россию накрыла уже пятая волна COVID-19, спровоцированная штаммом омикрон. Рассказываем, чего ждать жителям Тюменской области во время очередного всплеска заболеваемости.

Каждый день публикуется статистика о новых заболевших. На 28 января в регионе зафиксировали 818 инфицированных. Число тюменцев с диагностированным COVID-19 растет изо дня в день. Например, вчера заразились 640 местных жителей.

Новый африканский штамм коронавируса омикрон также выявлен в Тюменской области. Он вызывает опасения из-за быстрой скорости распространения и своей заразности.

Омикрон-штамм. Пятая волна в Тюменской области

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на вчерашний день в области штаммом омикрон заражены 14 человек.

Первого пациента с омикроном обнаружили 20 января 2022 года. Им оказался 46-летний мужчина, не выезжавший за пределы Тюменской области. Он не прошел полный курс вакцинации. Уже 25 января сообщалось о 9-ти заболевших новым вариантом COVID-19.

Симптомы омикрона

Определить, что человек заболел именно омикроном, достаточно проблематично — по симптомам он похож на простуду. У инфицированных наблюдалась головная боль, слабость, боль в мышцах, боль в горле, насморк и чихание.

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У некоторых отмечают пониженную температуру тела. А врачи говорят об участившихся жалобах на проблемы с желудочно-кишечным трактом — тошноту, диарею. У детей может появиться сыпь на коже. По сравнению с предыдущими вариантами коронавируса, вкус и обоняние у заболевших стали пропадать реже.

Эти симптомы дают о себе знать на 2-5 день после заражения, но передать вирус другим можно уже в первые сутки после инфицирования. Кроме того, выросло число детей, заболевших омикроном — у них, по сравнению с другими штаммами, в 2,5 раза чаще стали выявлять омикрон.

Люди, перенесшие коронавирус, или вакцинированные переносят болезнь в легкой форме.

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Вакцинация от омикрона

Несмотря на то, что вакцинация защищает и от нового штамма COVID-19, заболеть повторно все равно возможно. Поэтому специалисты советуют вовремя проходить ревакцинацию. «Бустерную прививку» нужно ставить через 6 месяцев после первой вакцинации или болезни.

«Для ревакцинации можно выбрать как однокомпонентный «Спутник Лайт», так и двухкомпонентный «Спутник V». Но специалисты Центра Гамалеи рекомендуют людям старше 65-ти лет выбрать для повторной вакцинации двухдозный «Спутник V""подчеркнул Александр Марченко, заведующий кафедрой гигиены, экологии и эпидемиологии ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России.

С каждой последующей вакцинацией качество антител улучшается. А исследования доказали, что своевременная ревакцинация через полгода надежно защищает от всех штаммов коронавируса, в том числе и омикрона.

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Ограничения, введенные в Тюменской области

26 января «Нашему Городу» в оперштабе ответили, что о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 говорить еще рано. Ситуация может измениться из-за распространения омикрона.

Специалисты проводят заседания, на которых обсуждают возможные решения проблем. В связи с резким всплеском заболеваемости в регионе ввели ряд ограничений. Обо всех ограничениях пишут на телеграмм-аккаунте Информационного центра правительства Тюменской области.

Дистанционное обучение

Например, вернулось дистанционное обучение в школах и ВУЗах. Информационный центр правительства Тюменской области сообщил о введении «дистанта» с 31 января по 12 февраля. Школьникам льготной категории выдадут продуктовые наборы.

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Также на этот период отменили занятия в кружках и секциях, однако спортивные сборные команды региона смогут продолжить тренировки. Детские сады будут работать в обычном режиме.

QR-коды

Сегодня в Информцентре правительства Тюменской области пояснили, что систему QR-кодов введут с 1 марта 2022 года.

Изначально планировалось ввести доступ в торговые центры, заведения общественного питания, салоны красоты, кинотеатры и другие объекты по QR-коду 20 января. Но 19 января Моор выступил с заявлением о переносе этого ограничения на 1 февраля.

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Объявлять локдаун региональные власти пока не планируют. Такое решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Дистанционная работа

Кроме того, оперативный штаб Тюменской области порекомендовал работодателям перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.

Исключение составляют работники, переболевшие коронавирусом за последние 12 месяцев, или те, кто прошел полную вакцинацию от инфекции.

Также тюменцам старше 60-ти лет посоветовали соблюдать режим самоизоляции. Эта же рекомендация относится к тем, кто имеет хронические заболевания и не вакцинировался/не переболел COVID-19.

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Текущая ситуация в регионе

Пятая волна коронавируса в Тюменской области побивает все антирекорды. За третью неделю 2022 года заболеваемость выросла на 56% по сравнению с предыдущей неделей.

Если говорить о возрастных категориях, то максимальный рост заболеваемости зафиксировали у детей — +118%. На втором месте молодые люди от 18 до 29 лет — рост составил 75%. Взрослое население региона стало болеть на 47,5% чаще, а люди старше 65-ти лет — на 29%.

Очереди в поликлиниках

Горожане стали чаще обращаться за медицинской помощью, из-за чего в поликлиниках наблюдаются очереди. Если у пациента невысокая температура и нет диареи, то его просят прийти в медучреждение самостоятельно.

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«Наш Город» позвонил на горячую линию по номеру 112 и узнал, как действовать человеку с симптомами, похожими на ковид.

«Самый быстрый способ — самостоятельно прийти в больницу. У бригад повышенная нагрузка, поэтому, без высокой температуры и диареи выезд на дом не нужен. При личном посещении больницы возьмут ПЦР-тест и пропишут лечение»,рассказал оператор call-центра.

В связи с облегченными симптомами омикрона, тест берут у тех, кто обратился ко врачу с простудой. За последнюю неделю охват тестированием превысил установленный норматив больше, чем в два раз — 603 на 100 тысяч населения.

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