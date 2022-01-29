Эти симптомы дают о себе знать на 2-5 день после заражения, но передать вирус другим можно уже в первые сутки после инфицирования. Кроме того, выросло число детей, заболевших омикроном — у них, по сравнению с другими штаммами, в 2,5 раза чаще стали выявлять омикрон.