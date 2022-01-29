Каждый день публикуется статистика о новых заболевших. На 28 января в регионе зафиксировали 818 инфицированных. Число тюменцев с диагностированным COVID-19 растет изо дня в день. Например, вчера заразились 640 местных жителей.
Новый африканский штамм коронавируса омикрон также выявлен в Тюменской области. Он вызывает опасения из-за быстрой скорости распространения и своей заразности.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на вчерашний день в области штаммом омикрон заражены 14 человек.
Первого пациента с омикроном обнаружили 20 января 2022 года. Им оказался 46-летний мужчина, не выезжавший за пределы Тюменской области. Он не прошел полный курс вакцинации. Уже 25 января сообщалось о 9-ти заболевших новым вариантом COVID-19.
Определить, что человек заболел именно омикроном, достаточно проблематично — по симптомам он похож на простуду. У инфицированных наблюдалась головная боль, слабость, боль в мышцах, боль в горле, насморк и чихание.
У некоторых отмечают пониженную температуру тела. А врачи говорят об участившихся жалобах на проблемы с желудочно-кишечным трактом — тошноту, диарею. У детей может появиться сыпь на коже. По сравнению с предыдущими вариантами коронавируса, вкус и обоняние у заболевших стали пропадать реже.
Эти симптомы дают о себе знать на 2-5 день после заражения, но передать вирус другим можно уже в первые сутки после инфицирования. Кроме того, выросло число детей, заболевших омикроном — у них, по сравнению с другими штаммами, в 2,5 раза чаще стали выявлять омикрон.
Люди, перенесшие коронавирус, или вакцинированные переносят болезнь в легкой форме.
Несмотря на то, что вакцинация защищает и от нового штамма COVID-19, заболеть повторно все равно возможно. Поэтому специалисты советуют вовремя проходить ревакцинацию. «Бустерную прививку» нужно ставить через 6 месяцев после первой вакцинации или болезни.
«Для ревакцинации можно выбрать как однокомпонентный «Спутник Лайт», так и двухкомпонентный «Спутник V». Но специалисты Центра Гамалеи рекомендуют людям старше 65-ти лет выбрать для повторной вакцинации двухдозный «Спутник V""подчеркнул Александр Марченко, заведующий кафедрой гигиены, экологии и эпидемиологии ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России.
С каждой последующей вакцинацией качество антител улучшается. А исследования доказали, что своевременная ревакцинация через полгода надежно защищает от всех штаммов коронавируса, в том числе и омикрона.
26 января «Нашему Городу» в оперштабе ответили, что о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 говорить еще рано. Ситуация может измениться из-за распространения омикрона.
Специалисты проводят заседания, на которых обсуждают возможные решения проблем. В связи с резким всплеском заболеваемости в регионе ввели ряд ограничений. Обо всех ограничениях пишут на телеграмм-аккаунте Информационного центра правительства Тюменской области.
Например, вернулось дистанционное обучение в школах и ВУЗах. Информационный центр правительства Тюменской области сообщил о введении «дистанта» с 31 января по 12 февраля. Школьникам льготной категории выдадут продуктовые наборы.
Также на этот период отменили занятия в кружках и секциях, однако спортивные сборные команды региона смогут продолжить тренировки. Детские сады будут работать в обычном режиме.
Сегодня в Информцентре правительства Тюменской области пояснили, что систему QR-кодов введут с 1 марта 2022 года.
Изначально планировалось ввести доступ в торговые центры, заведения общественного питания, салоны красоты, кинотеатры и другие объекты по QR-коду 20 января. Но 19 января Моор выступил с заявлением о переносе этого ограничения на 1 февраля.
Объявлять локдаун региональные власти пока не планируют. Такое решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
Кроме того, оперативный штаб Тюменской области порекомендовал работодателям перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.
Исключение составляют работники, переболевшие коронавирусом за последние 12 месяцев, или те, кто прошел полную вакцинацию от инфекции.
Также тюменцам старше 60-ти лет посоветовали соблюдать режим самоизоляции. Эта же рекомендация относится к тем, кто имеет хронические заболевания и не вакцинировался/не переболел COVID-19.
Пятая волна коронавируса в Тюменской области побивает все антирекорды. За третью неделю 2022 года заболеваемость выросла на 56% по сравнению с предыдущей неделей.
Если говорить о возрастных категориях, то максимальный рост заболеваемости зафиксировали у детей — +118%. На втором месте молодые люди от 18 до 29 лет — рост составил 75%. Взрослое население региона стало болеть на 47,5% чаще, а люди старше 65-ти лет — на 29%.
Горожане стали чаще обращаться за медицинской помощью, из-за чего в поликлиниках наблюдаются очереди. Если у пациента невысокая температура и нет диареи, то его просят прийти в медучреждение самостоятельно.
«Наш Город» позвонил на горячую линию по номеру 112 и узнал, как действовать человеку с симптомами, похожими на ковид.
«Самый быстрый способ — самостоятельно прийти в больницу. У бригад повышенная нагрузка, поэтому, без высокой температуры и диареи выезд на дом не нужен. При личном посещении больницы возьмут ПЦР-тест и пропишут лечение»,рассказал оператор call-центра.
В связи с облегченными симптомами омикрона, тест берут у тех, кто обратился ко врачу с простудой. За последнюю неделю охват тестированием превысил установленный норматив больше, чем в два раз — 603 на 100 тысяч населения.