Сколько времени занимает ПЦР-тестирование и осмотр врача в больницах Тюмени

В России начал активно распространяться новый штамм коронавируса — омикрон. Он более заразный, в связи с этим резко подскочило число заболевших за сутки.
Симптомы омикрона больше похожи на простуду — головная боль, температура, насморк и чихание, боль в горле. Также большинство пациентов жалуются на усталость, боль в мышцах, проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Так с чем же сталкивается житель Тюменской области при таких симптомах? «Наш Город» позвонил на горячую линию по номеру 122 и в поликлинику, чтобы выяснить план действий.
Позвонив по номеру 122, оператор взял трубку уже через 50 секунд. Он уточнил, есть ли температура, сколько дней она держится и какая была максимальная температура. Также выяснил, какие еще симптомы присутствуют, спросил, есть ли диарея.
«Быстрее всего самостоятельно прийти в больницу. Там возьмут ПЦР-тест и пропишут лечение. Можно оставить заявку на выезд бригады, но, скорее всего, они через несколько часов перезвонят и скажут, что при температуре ниже 38 и отсутствии диареи выезд не требуется», уточнил оператор Вадим.
Кроме того, специалист объяснил, что при личном посещении будет открыт больничный. До получения результата больному нужно оставаться дома. Если результат ПЦР-теста будет положительным, то нужно еще раз позвонить на горячую линию.
После повторного звонка инфицированному тюменцу вызовут «ковидную» бригаду, которая привезет лекарства. Медики будут наблюдать за состоянием заболевшего на протяжении двух недель. Больничный лист при подтверждении COVID-19 будет продлен автоматически.
Оператор сразу предложил перевести звонок на поликлинику, чтобы узнать время работы приемного отделения. Для связи с поликлиникой № 3 потребовалось 20 секунд. В регистратуре рассказали, что для вызова бригады нужно обращаться в медучреждение в своем районе города, а не по месту прикрепления.
Третий звонок — в поликлинику № 17, на ответ потребовалось 55 секунд. Оператор также подчеркнула, что бригады, выезжающие на дом, сильно загружены, и прийти в фильтр будет быстрее. Чтобы попасть туда, необходимо записаться.
В поликлинике № 17 фильтр представляет собой отдельное помещение, есть три очереди — в кабинет неотложной помощи, на ПЦР-тестирование и на осмотр к терапевту после анализа. В «неотложку» очередь порядком больше, чем на ПЦР — больше 10 человек.
Чтобы сдать тест, пациент сначала ждет своей очереди в отдельный кабинет. Во время ожидания заполняются документы с данными паспорта, СНИЛС и полиса ОМС, измеряется температура. Затем человек сдает мазки из носа и ротовой полости, и занимает очередь к терапевту.
На момент посещения медучреждения в очереди было 6 человек, но ближе к вечеру людей стало больше. В кабинете терапевта сидела молодая девушка в СИЗ, которая кашляла и чихала. Она посмотрела горло с помощью фонарика на телефоне, уточнила симптомы, выписала лечение и рассказала про больничный лист.
На прохождение теста и осмотр терапевта и ожидание в очереди ушло порядка часа. Медик подчеркнул, что результаты анализа появятся на портале Госуслуг на следующий день. По истечению срока больничного с пациентом свяжется врач, чтобы решить, продлевать его или нет.
Тем временем, жители Тюмени недовольны большими очередями. Местная жительница Елена вспомнила, как ездила в поликлинику в обед.
«Приехала, а там очередь неимоверных размеров. Плюнула и ушла. На следующий день пришла к 8 утра, за час сделала все, что надо было»,написала горожанка в соцсетях.
Чаще всего очереди в медучреждениях наблюдаются утром, в обеденное время и по вечерам. Тюменцы, которые посещали больницы в другое время, намного реже жаловались на долгое ожидание.
В конце декабря 2021 года жители областной столицы в социальных сетях возмущались очередями в поликлиниках. Тогда в департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что в сезон ОРВИ повышается нагрузка на всю сферу, поэтому ждать приема приходится чуть дольше.