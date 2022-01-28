Сколько времени занимает ПЦР-тестирование и осмотр врача в больницах Тюмени

«Быстрее всего самостоятельно прийти в больницу. Там возьмут ПЦР-тест и пропишут лечение. Можно оставить заявку на выезд бригады, но, скорее всего, они через несколько часов перезвонят и скажут, что при температуре ниже 38 и отсутствии диареи выезд не требуется», уточнил оператор Вадим.