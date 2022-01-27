nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменскую область на ПМЖ переехали 150 жителей иностранных государств

27 января 13:18
Фото: 1Mi
В 2021 году 150 жителей иностранных государств переехали в Тюменскую область в рамках реализации региональной госпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Об этом сегодня, 27 января, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

О выполнении целевой программы по переселению соотечественников, проживающих в других странах, в ходе онлайн-заседания президиума регионального правительства доложил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

«В наш регион переехали 58 участников программы и 92 члена их семей, в том числе 59 детей. Основной целевой показатель программы на 2021 год выполнен полностью. Более половины переселенцев прибыли из Казахстана, остальные — из других стран бывшего СССР», отметил Александр Сидоров.

Высшее и среднее профессиональное образование имеют 78% переселенцев и членов их семей. Служба занятости населения оказывает новым жителям тюменской земли активное содействие в трудоустройстве. В сельских муниципалитетах региона они заняли 12 вакантных рабочих мест врачей и медицинских работников, 11 вакансий инженеров, 6 — педагогов, 4 — специалистов сельского хозяйства. До прибытия соотечественников из-за рубежа все эти рабочие места долгое время пустовали.

Областная программа содействия переселению соотечественников работает с 2013 года. За это время в регион прибыли 2 982 переселенца и члена их семей. В семьях участников программы после переезда в Тюменскую область родились 49 детей.

Ранее правительство Тюменской области продлило запрет на работу иностранцев в сразу нескольких сферах транспортной деятельности, включая такси. До 1 марта 2022 года всем руководителям организаций, работающих в данных сферах, необходимо привести состав сотрудников в соответствие с данным документом.

Материалы по теме
Опрос: треть россиян позитивно оценивают приток иностранцев в экономикуГосдума рассмотрит законопроект о примении санкций против иностранцевРаботодатели Тюменской области планируют трудоустроить 36 иностранцев
#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20