В Тюменскую область на ПМЖ переехали 150 жителей иностранных государств

О выполнении целевой программы по переселению соотечественников, проживающих в других странах, в ходе онлайн-заседания президиума регионального правительства доложил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.
«В наш регион переехали 58 участников программы и 92 члена их семей, в том числе 59 детей. Основной целевой показатель программы на 2021 год выполнен полностью. Более половины переселенцев прибыли из Казахстана, остальные — из других стран бывшего СССР», отметил Александр Сидоров.
Высшее и среднее профессиональное образование имеют 78% переселенцев и членов их семей. Служба занятости населения оказывает новым жителям тюменской земли активное содействие в трудоустройстве. В сельских муниципалитетах региона они заняли 12 вакантных рабочих мест врачей и медицинских работников, 11 вакансий инженеров, 6 — педагогов, 4 — специалистов сельского хозяйства. До прибытия соотечественников из-за рубежа все эти рабочие места долгое время пустовали.
Областная программа содействия переселению соотечественников работает с 2013 года. За это время в регион прибыли 2 982 переселенца и члена их семей. В семьях участников программы после переезда в Тюменскую область родились 49 детей.
Ранее правительство Тюменской области продлило запрет на работу иностранцев в сразу нескольких сферах транспортной деятельности, включая такси. До 1 марта 2022 года всем руководителям организаций, работающих в данных сферах, необходимо привести состав сотрудников в соответствие с данным документом.