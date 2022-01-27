В Тюменскую область на ПМЖ переехали 150 жителей иностранных государств

«В наш регион переехали 58 участников программы и 92 члена их семей, в том числе 59 детей. Основной целевой показатель программы на 2021 год выполнен полностью. Более половины переселенцев прибыли из Казахстана, остальные — из других стран бывшего СССР», отметил Александр Сидоров.