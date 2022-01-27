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Тюменская область лидирует среди регионов УФО по заготовке семян лесных растений

27 января 12:42
Фото: pixabay.com
В 2021 году Тюменская область заготовила и закупила 2170 кг семян лесных растений. Это лучший результат среди регионов Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба областного департамента лесного комплекса.

Запасы семян лесных растений составляют свыше 1,8 тыс. семян сосны обыкновенной, в том числе 20 кг с улучшенными наследственными свойствами, и 330 кг ели сибирской.

«Все семена получили удостоверения и сертификаты, которые свидетельствуют о достижении необходимых посевных качеств семян — высоких показателей энергии прорастания и всхожести», сказано в сообщении.

Заготовка семян лесных растений является одним из самых важных и трудоемких в лесном хозяйстве процессов. Она необходима для ежегодного и бесперебойного обеспечения лесовосстановления и лесоразведения.

По предварительным данным в России на конец 2021 года заготовлено 412 т семян лесных растений. Это составляет 152% от планового показателя федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Окончательные итоги будут подведены в феврале, после полной обработки поступающей из регионов отчетности. Но уже сейчас известно, что Тюменская область лидирует среди регионов на Урале.

Мероприятия по формированию запаса семян лесных растений в Тюменской области осуществляются ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» и арендаторами лесных участков в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Стоит отметить, что в 2021 году в Тюменской области восстановили больше лесов, чем было вырублено или уничтожено пожарами.

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#Новости#Департамент лесного комплекса#Лес#Ирина Швецова#Общество
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