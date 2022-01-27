Тюменская область лидирует среди регионов УФО по заготовке семян лесных растений

Запасы семян лесных растений составляют свыше 1,8 тыс. семян сосны обыкновенной, в том числе 20 кг с улучшенными наследственными свойствами, и 330 кг ели сибирской.
«Все семена получили удостоверения и сертификаты, которые свидетельствуют о достижении необходимых посевных качеств семян — высоких показателей энергии прорастания и всхожести», сказано в сообщении.
Заготовка семян лесных растений является одним из самых важных и трудоемких в лесном хозяйстве процессов. Она необходима для ежегодного и бесперебойного обеспечения лесовосстановления и лесоразведения.
По предварительным данным в России на конец 2021 года заготовлено 412 т семян лесных растений. Это составляет 152% от планового показателя федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
Окончательные итоги будут подведены в феврале, после полной обработки поступающей из регионов отчетности. Но уже сейчас известно, что Тюменская область лидирует среди регионов на Урале.
Мероприятия по формированию запаса семян лесных растений в Тюменской области осуществляются ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» и арендаторами лесных участков в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
Стоит отметить, что в 2021 году в Тюменской области восстановили больше лесов, чем было вырублено или уничтожено пожарами.