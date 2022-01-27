Туристы скачали терабайты трафика на высоте 2750 метров

«Из года в год отдых на горнолыжных курортах продолжает оставаться одним из любимых у жителей страны. И для нас важно сделать так, чтобы каждый наш абонент мог делиться своими впечатлениями с близкими и был онлайн, даже покоряя склоны гор. Поэтому мы активно строим базовые станции на территории горнолыжных комплексов Центрального региона и зимних курортов по всей России, обеспечивая покрытие мобильным интернетом и сами трассы, и подъемники, и базы отдыха»,отметил Наиль Галеев, технический директор Центрального региона билайн.