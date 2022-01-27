На «Уроке цифры» тюменских школьников научили, как противостоять киберпреступникам

Полученные знания участники закрепили на интерактивной командной игре, где им предстояло вычислить настоящее сообщение от представителя банка, обозначить подозрительные моменты при звонках, которые указывают на мошенников, и выяснить, как именно можно случайно помочь преступникам. Ребята успешно справились с заданиями, узнали больше о способах защиты от кибератак, рассказали свои истории контактов с мошенниками и правильно ответили на вопросы «Урока цифры».