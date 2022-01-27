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На «Уроке цифры» тюменских школьников научили, как противостоять киберпреступникам

27 января 11:29
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
В минувшую среду, 26 января, в школе № 94 Тюмени прошёл «Урок цифры», на котором ребята узнали, что такое кибератаки и как им противостоять. О мероприятии рассказали в пресс-службе регионального департамента информатизации.

Кибератаки стали привычным явлением в современном мире. Практически каждый сталкивался со звонками от «службы безопасности» банка, получал письма с ссылками от неизвестных людей или избавлялся от вирусов на компьютере с помощью специальных программ. Как раз изучению кибератак посвящена тема очередного «Урока цифры», на котором ребята примерили на себя роль кибердетективов.

Своими знаниями со школьниками поделился Алексей Томилов — эксперт в области информационной безопасности. Он рассказал о киберпреступниках, целью которых становятся личные данные граждан. Например, преступники могут получить данные, после того как человек перейдет на фишинговый сайт, подключится к открытой сети Wi-Fi или откроет вредоносную ссылку.

Также Алексей Томилов поделился мыслями о развитии мастерства киберпреступников, отметив, что их количество неуклонно растет. Поэтому Алексей порекомендовал отключать Wi-Fi и Bluetooth в смартфоне, так как это простые пути для подключения мошенников к устройству. От эксперта ребята узнали о способах обнаружения вирусов, борьбы с ними, социальной инженерии.

Полученные знания участники закрепили на интерактивной командной игре, где им предстояло вычислить настоящее сообщение от представителя банка, обозначить подозрительные моменты при звонках, которые указывают на мошенников, и выяснить, как именно можно случайно помочь преступникам. Ребята успешно справились с заданиями, узнали больше о способах защиты от кибератак, рассказали свои истории контактов с мошенниками и правильно ответили на вопросы «Урока цифры».

Кстати «Урок цифры» доступен в онлайн-режиме. Его можно пройти дома или на школьном уроке до 6 февраля. На сайте есть все необходимые методические материалы, а также онлайн-тренажер, с помощью которого можно расширить свои знания по теме кибератак.

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