билайн бизнес: к 2024 году доля подключений «умных» счётчиков вырастет до 37-40%

Наша первая в России защищенная IоТ-платформа сбора и обработки телеметрических данных в 2020 году успешно прошла сертификацию. Последние релизы объединили в одной платформе системы сбора данных для промышленных и бытовых узлов учета энергоресурсов и мобильное приложение «Смарт-Абонент». Реализовано удобное и оперативное добавление на сервер поддержки новых типов устройств и протоколов обмена данными без участия разработчиков. Доступна автоматическая выгрузка полученных данных в систему 1С, либо другую существующую биллинговую систему предприятия. Web API реализован в виде REST-API пакета данных для обмена в формате JSON. Также, наши клиенты имеют возможность получения данных через кросс-платформенный OPC UA сервер собственной разработки, посредством SCADA-клиента. Все это делает предлагаемую нами в сотрудничестве с билайн бизнес комплексную систему учета энергоресурсов одной из наиболее перспективных Российских систем.