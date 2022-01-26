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Posted 26 января 2022,, 13:49

Published 26 января 2022,, 13:49

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Жителей России предупредили о мошенничестве посредством электронной почты

26 января 2022, 13:49
По данным исследования «Яндекс 360», наиболее популярной уловкой мошенников, занимающихся рассылкой писем по электронной почте, в прошлом году было предложение лотерейных билетов. Чаще всего в таких письмах фигурировало предложение от «партнеров лотереи» бесплатных лотерейных билетов «Русского лото».

Как сообщает NEWS.ru, вторыми по популярности стали письма, получателям которых «доброжелатели» предлагали такие услуги, как оформление пособий, компенсаций и других выплат. Чтобы вызвать доверие, послания приходили, якобы, от крупных компаний и госучреждений.

Опасность таких спам-рассылок заключается, чаще всего, в просьбах сообщить платежные данные или другую персональную информацию, которой затем могут воспользоваться злоумышленники.

Также в пятерке самых популярных уловок оказались предложения, связанные с содействием в возврате страховых взносов, информирование о том, что, якобы, пришли деньги на электронный кошелек и пустые письма. «Яндекс» обращает внимание на то, что в приложениях к ним может быть прицеплен опасный контент. Также мошенники могут присылать фейковые приглашения на встречи. Но если пройти по указанным в письме ссылкам, они выведут на опасные сайты.

#Общество#Ольга Земскова#Новости
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