Жителей России предупредили о мошенничестве посредством электронной почты

Также в пятерке самых популярных уловок оказались предложения, связанные с содействием в возврате страховых взносов, информирование о том, что, якобы, пришли деньги на электронный кошелек и пустые письма. «Яндекс» обращает внимание на то, что в приложениях к ним может быть прицеплен опасный контент. Также мошенники могут присылать фейковые приглашения на встречи. Но если пройти по указанным в письме ссылкам, они выведут на опасные сайты.