Жителей России предупредили о мошенничестве посредством электронной почты

Posted 26 января 2022,, 13:49
Published 26 января 2022,, 13:49
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, вторыми по популярности стали письма, получателям которых «доброжелатели» предлагали такие услуги, как оформление пособий, компенсаций и других выплат. Чтобы вызвать доверие, послания приходили, якобы, от крупных компаний и госучреждений.
Опасность таких спам-рассылок заключается, чаще всего, в просьбах сообщить платежные данные или другую персональную информацию, которой затем могут воспользоваться злоумышленники.
Также в пятерке самых популярных уловок оказались предложения, связанные с содействием в возврате страховых взносов, информирование о том, что, якобы, пришли деньги на электронный кошелек и пустые письма. «Яндекс» обращает внимание на то, что в приложениях к ним может быть прицеплен опасный контент. Также мошенники могут присылать фейковые приглашения на встречи. Но если пройти по указанным в письме ссылкам, они выведут на опасные сайты.