В Тюменской области 500 школьных зданий оснастят современной цифровой инфраструктурой

Региональным проектом «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», куратором которого в Тюменской области выступает региональный департамент информатизации, предусмотрено формирование ИТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях. Это включает в себя обеспечение безопасного доступа к государственным информационным системам, к которым подключена школьная организация, подключение к сети Интернет и обеспечение базовой безопасности образовательного процесса. Для этого производится модернизация структурированных кабельных систем и локально вычислительных сетей, организовывается система видеонаблюдения и Wi-Fi сети для организации учебного процесса.
«В 2021 году проведено проектирование ИТ-инфраструктуры в 504 зданиях общеобразовательных организаций Тюменской области, в 136 из них работы уже закончены. В оставшихся 368 зданиях городских и районных школ необходимая цифровая инфраструктура будет сформирована в этом году. Все технические требования к ИТ-инфраструктуре общеобразовательных организаций закреплены стандартом „Цифровая школа“»,пояснил Станислав Логинов, замдиректора департамента информатизации Тюменской области.
Новое оборудование сделает доступным для применения цифровые инструменты для всех образовательных организаций. Системы видеонаблюдения круглосуточно следят за входом в здания школ и устроены таким образом, что анализируют тех граждан, которые могут представлять для детей угрозу (например, находящихся в розыске).
«Устройства размещены таким образом, чтобы на видео попадали вход в учебное заведение и контрольно-пропускной пункт внутри здания. Остальные точки размещения камер определяет руководство образовательного учреждения. Также установлено более 3000 точек Wi-Fi и специальные контент-фильтры, позволяющие оградить школьников от опасного контента в интернете», комментирует директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Владимир Барвинский.
В Тюменской области утверждена стратегия цифровой трансформации. В документ вошли задачи, проекты и показатели в госуправлении, здравоохранении, образовании, городской среде, социальной и транспортной сфере. Подробно об этом в прошлом году на Инфотехе рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.