В Тюменской области 500 школьных зданий оснастят современной цифровой инфраструктурой

Региональным проектом «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», куратором которого в Тюменской области выступает региональный департамент информатизации, предусмотрено формирование ИТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях. Это включает в себя обеспечение безопасного доступа к государственным информационным системам, к которым подключена школьная организация, подключение к сети Интернет и обеспечение базовой безопасности образовательного процесса. Для этого производится модернизация структурированных кабельных систем и локально вычислительных сетей, организовывается система видеонаблюдения и Wi-Fi сети для организации учебного процесса.