По мнению Степановой, в условиях новой волны COVID-19 пациенты переносят «омикрон» легче по сравнению со штаммом «дельта». В качестве возможных причин медик указывает либо уже перенесенный ковид, либо прививку. Говоря о высокой скорости распространения нового штамма, Степанова отмечает: в течение первых нескольких дней после инфицирования пациент может даже не подозревать о том, что он заболел, однако уже считается заразным. «У 90% инфицированных новым штаммом наблюдается температура до 37 градусов, одышка, кашель, — перечисляет Ксения Степанова. — Многие жалуются на повышенную утомляемость, головные боли и боли в мышцах, а также на насморк. У детей наблюдаются высыпания на коже».