20 января 2022 года региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в области выявлен первый случай инфицирования новым штаммом «омикрон».
5 волна коронавируса началась в Тюменской области. Штамм SARS-CoV-2 «омикрон» обнаружен в столице региона Тюмени. В информационном сообщении Роспотребнадзора по области отмечается, что переносчик нового штамма COVID-19 — 46-летний мужчина. Он не покидал пределов Тюменской области, что, как подчеркивают в ведомстве, говорит о распространении «омикрона» среди местного населения.
Известно, что новый штамм в рамках 5 волны распространяется с более высокой скоростью, чем «дельта» — почти в семь раз. В настоящее время на территории Тюменской области функционирует 1,5 тыс. коек для больных ковидом, из которых порядка 80% уже занято. Выздоровевшими считаются 103 пациента.
В оперативном штабе Тюменского региона сообщают, что на территории субъекта федерации в начале 2022 года увеличилось количество инфицированных среди несовершеннолетних. По данным оперштаба:
Среди несовершеннолетних Тюменской области уровень заболеваемости, по данным на вторую неделю 2022 года, зафиксирован на уровне показателей за последнюю неделю 2021 года.
Заведующая клиническим отделением ФБУН «Тюменский НИИ КИП» Роспотребнадзора Ксения Степанова отмечает, что новый штамм «омикрон» уже сегодня можно назвать более заразным, чем, к примеру, корь. При кори, напоминает медик, показатель контагиозности составляет 100%. «У „омикрона“ инкубационный период более короткий», — добавляет Степанова.
По мнению Степановой, в условиях новой волны COVID-19 пациенты переносят «омикрон» легче по сравнению со штаммом «дельта». В качестве возможных причин медик указывает либо уже перенесенный ковид, либо прививку. Говоря о высокой скорости распространения нового штамма, Степанова отмечает: в течение первых нескольких дней после инфицирования пациент может даже не подозревать о том, что он заболел, однако уже считается заразным. «У 90% инфицированных новым штаммом наблюдается температура до 37 градусов, одышка, кашель, — перечисляет Ксения Степанова. — Многие жалуются на повышенную утомляемость, головные боли и боли в мышцах, а также на насморк. У детей наблюдаются высыпания на коже».
По состоянию на 23 января 2022 года, число прошедших полную вакцинацию против COVID-19 в Тюмени и области превысило 1 млн человек. Показатели коллективного иммунитета приближаются к необходимому порогу в 80%. Но, несмотря на это, эпидемиологическая обстановка в субъекте федерации по-прежнему остается сложной.
По данным на середину января 2022 года, Тюменская область относится к «красной» зоне. На интернет-ресурсе стопкоронавирус.рф есть сообщение, согласно которому субъект федерации не соответствует показателям, дающим право считать регион территорией, свободной от COVID-19, ни по одному из критериев оценки.
Местные власти пока воздерживаются от намерения ввести на территории Тюменской области полный локдаун. Однако, как отмечают в Информационном центре регионального правительства, не идет речи и об отказе от QR-кодов.
С учетом высокой скорости распространения нового штамма «омикрон» в 2022 году и его заразности риск инфицироваться особенно высок при посещении мест большого скопления людей, в закрытых помещениях. В местном Роспотребнадзоре отмечают необходимость в соблюдении базовых требований гигиены:
Также важно соблюдать социальную дистанцию и по возможности не посещать места массового нахождения людей. Однако главный способ минимизировать риск заражения COVID-19 и тяжелого течения заболевания — это по-прежнему вакцинация, о чем напоминают медики.
Ксения Степанова отмечает: невозможно спрогнозировать, как будет переносить «омикрон» человек, не прошедший вакцинацию, особенно если он страдает хроническими заболеваниями. Медик не рекомендует проверять это на практике, подчеркивая, что вирус в любом случае предполагает риск смертельного исхода. Степанова предполагает, что «омикрон» может более серьезным образом поражать органы дыхательной системы — легкие и бронхи.