Очередной антирекорд: 570 тюменцев заболело коронавирусом, 7 смертей

За последние сутки в России выявлено 74 692 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 226 человек, на 4,8% меньше по сравнению с 25 января. Зафиксировано 657 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 197 человек.