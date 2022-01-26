Очередной антирекорд: 570 тюменцев заболело коронавирусом, 7 смертей

В Ханты-Мансийском автономном округе — 1113 заболевших, в Ямало-Ненецком АО — 616.
За последние сутки в России выявлено 74 692 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 226 человек, на 4,8% меньше по сравнению с 25 января. Зафиксировано 657 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 197 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 11 315 801 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 328 105 летальных исходов, выздоровели 10 099 937 человек
За вчерашний день, 25 января, было выявлено 496 случаев заболевания COVID-19. Были госпитализированы 145 человек, 95 выздоровело, 10 тюменцев умерло, о чем также сообщал Инфоцентр правительства региона.