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Очередной антирекорд: 570 тюменцев заболело коронавирусом, 7 смертей

26 января 09:32
Фото: Яндекс.Коронавирус: статистика
570 жителей Тюменской области заболели ковидом, 7 умерло от опасной инфекции. Эти данные на сегодняшний день, 26 января, приводит Инфоцентр правительства Тюменской области. В регионе установлен очередной антирекорд по заболеваемости.

В Ханты-Мансийском автономном округе — 1113 заболевших, в Ямало-Ненецком АО — 616.

За последние сутки в России выявлено 74 692 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 226 человек, на 4,8% меньше по сравнению с 25 января. Зафиксировано 657 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 197 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 11 315 801 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 328 105 летальных исходов, выздоровели 10 099 937 человек

За вчерашний день, 25 января, было выявлено 496 случаев заболевания COVID-19. Были госпитализированы 145 человек, 95 выздоровело, 10 тюменцев умерло, о чем также сообщал Инфоцентр правительства региона.

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#Новости#Тюменская область#Коронавирус#Ульяна Тращакова#Общество
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