Ставка на цифровые технологии в АПК делается и на государственном уровне. В конце 2021 года министерство сельского хозяйства подготовило программу цифровизации агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года. Ее реализация позволит совершить новый рывок в развитии отрасли. По оценкам экспертов Goldman Sachs, цифровые технологии станут залогом новой аграрной революции, результатом которой станет увеличение производительности мирового сельского хозяйства на 70% к 2050 году. По своему эффекту инновационные решения будут сопоставимы с появлением тракторов и комбайнов, применением гербицидов, удобрений и генно-модифицированных семян и новых пород животных.