Posted 24 января 2022, 14:14
Published 24 января 2022, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Развитие АПК в России
Четверть века назад состояние отечественного АПК было удручающим: тотальная нехватка средств на поведение основных работ; задолженность хозяйств за горючее, удобрения и средства защиты; устаревшая техника; а также отток рабочей силы. Многие агропредприятия разорились, а значительная часть продовольствия приобреталась за рубежом.
Ситуацию удалось переломить после смены государственных приоритетов. За последнее время отечественное сельское хозяйство вышло на новый уровень и стало одним из ключевых секторов экономики России. Это дало возможность обеспечить продовольственную безопасность страны и вернуть позиции на мировом рынке сельхозпродукции.
Развитие агропромышленного комплекса стало возможным за счет государственной поддержки и частных инвестиций, а также активного внедрения современных технологий. В авангарде преобразования российского села идут крупные компании. В их числе можно назвать агрохолдинг «Степь», инициатором создания которого является основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков. В хозяйствах холдинга созданы цифровые паспорта всех земельных участков, роботизированные многие процессы.
Агропромышленная революция
Ставка на цифровые технологии в АПК делается и на государственном уровне. В конце 2021 года министерство сельского хозяйства подготовило программу цифровизации агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года. Ее реализация позволит совершить новый рывок в развитии отрасли. По оценкам экспертов Goldman Sachs, цифровые технологии станут залогом новой аграрной революции, результатом которой станет увеличение производительности мирового сельского хозяйства на 70% к 2050 году. По своему эффекту инновационные решения будут сопоставимы с появлением тракторов и комбайнов, применением гербицидов, удобрений и генно-модифицированных семян и новых пород животных.
Цифровизация в действии
Агрохолдинг «Степь» сегодня по праву считается лидером в применении цифровых технологий в сельском хозяйстве. Владимир Евтушенков, биография которого тесно связана с созданием и развитием высокотехнологичных компаний, инвестирует в передовые разработки, применяемые в сельском хозяйстве. Начиная с 2017 года «Степь» ежегодно вкладывает порядка 100 млн рублей в НИОКР и ИТ.
Теперь при возделывании пшеницы тракторы и комбайны «Степи» заводятся в автономном режиме и совершают необходимые операции на поле без механизатора в кабине. Аналогичные решения используют и при возделывании других культур. В 2021 году на полях одного из хозяйства холдинга впервые в России собрали свеклу с помощью беспилотного грузового автомобиля.
Повышению эффективности способствовало внедрение систем обработки данных и прогнозирования урожая. Эти сервисы помогают определить оптимальный набор операций и ресурсов, необходимых для максимального урожая на конкретном поле.