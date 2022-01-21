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Кандидатуру Павла Меньщикова одобрили на пост бизнес-омбудсмена Тюменской области

21 января 09:10
Фото: Правительство Тюменской области
Павел Меньщиков.
В ноябре прошлого года покинула свой пост Лариса Невидайло, она была бизнес-омбудсменом Тюменской области. На её место одобрили кандидатуру Павла Меньщикова. Он работал вместе с Невидайло на протяжении 7 лет.
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Тюмень

Ранее Павел Меньщиков занимал место главного специалиста службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав Предпринимателей в Тюменской области. Его кандидатура была согласована на пост регионального бизнес-омбудсмена.

«Он очень грамотный юрист, работал со мной 7 лет с самого начала организации аппарата уполномоченного по правам предпринимателей. Я его кандидатуру рекомендовала и Александру Моору и Борису Титову»,рассказала «Нашему городу» Лариса Невидайло.

Бывший бизнес-омбудсмен покинула свой пост 25 ноября 2021 года, она вернулась в ресторанный бизнес, а именно — холдинг «Максим». На протяжении семи лет женщина защищала интересы предпринимателей Тюменской области.

Лариса Невидайло покинула пост уполномоченного по защите прав предпринимателей Тюмени
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Кандидатуру на место Ларисы Невидайло внес губернатор региона Александр Моор, она была согласована с федеральным уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

«Внесенная Губернатором Тюменской области на согласование Титову Б.Ю. кандидатура уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области согласована 19 января 2022 года. После назначения кандидатуры на должность информация о новом уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тюменской области будет размещена на официальном портале органов государственной власти Тюменской области», — уточнили редакции в региональном Оперштабе.

Павел Меньщиков был создателем собственного юридического предприятия, но уже с 2014 года приступил к работе по защите прав предпринимателей. Его как кандидата на место бизнес-омбудсмена поддержали и другие предприниматели.

Обновление 15:52:

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение об уполномоченном по защите прав предпринимателей в регионе. Павел Меньщиков приступит к выполнению обязанностей 24 января 2022 года.

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