Кандидатуру Павла Меньщикова одобрили на пост бизнес-омбудсмена Тюменской области

Ранее Павел Меньщиков занимал место главного специалиста службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав Предпринимателей в Тюменской области. Его кандидатура была согласована на пост регионального бизнес-омбудсмена.
«Он очень грамотный юрист, работал со мной 7 лет с самого начала организации аппарата уполномоченного по правам предпринимателей. Я его кандидатуру рекомендовала и Александру Моору и Борису Титову»,рассказала «Нашему городу» Лариса Невидайло.
Бывший бизнес-омбудсмен покинула свой пост 25 ноября 2021 года, она вернулась в ресторанный бизнес, а именно — холдинг «Максим». На протяжении семи лет женщина защищала интересы предпринимателей Тюменской области.
Кандидатуру на место Ларисы Невидайло внес губернатор региона Александр Моор, она была согласована с федеральным уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
«Внесенная Губернатором Тюменской области на согласование Титову Б.Ю. кандидатура уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области согласована 19 января 2022 года. После назначения кандидатуры на должность информация о новом уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тюменской области будет размещена на официальном портале органов государственной власти Тюменской области», — уточнили редакции в региональном Оперштабе.
Павел Меньщиков был создателем собственного юридического предприятия, но уже с 2014 года приступил к работе по защите прав предпринимателей. Его как кандидата на место бизнес-омбудсмена поддержали и другие предприниматели.
Обновление 15:52:
Губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение об уполномоченном по защите прав предпринимателей в регионе. Павел Меньщиков приступит к выполнению обязанностей 24 января 2022 года.