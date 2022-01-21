Кандидатуру Павла Меньщикова одобрили на пост бизнес-омбудсмена Тюменской области

«Он очень грамотный юрист, работал со мной 7 лет с самого начала организации аппарата уполномоченного по правам предпринимателей. Я его кандидатуру рекомендовала и Александру Моору и Борису Титову»,рассказала «Нашему городу» Лариса Невидайло.