В Тюмени алиментщик спрятался в машине от судебного пристава

Posted 20 января 2022,, 16:08
Published 20 января 2022,, 16:08
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Тюмень», мужчина задолжал своему несовершеннолетнему сыну около 70 тысяч рублей. Когда судебный пристав выехал по месту проживания должника, чтобы вручить ему акты описи и ареста движимого имущества, должник закрылся в своем «Ниссане».
Однако тюменец понял абсурдность этой ситуации, когда пристав разъяснил ему дальнейшие последствия при уклонении от уплаты алиментов. Мужчина вышел из машины и вскоре предоставил чек об уплате всей суммы долга.