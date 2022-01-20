В Тюмени алиментщик спрятался в машине от судебного пристава

Как сообщает «КП-Тюмень», мужчина задолжал своему несовершеннолетнему сыну около 70 тысяч рублей. Когда судебный пристав выехал по месту проживания должника, чтобы вручить ему акты описи и ареста движимого имущества, должник закрылся в своем «Ниссане».