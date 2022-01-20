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Posted 20 января 2022,, 16:08

Published 20 января 2022,, 16:08

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюмени алиментщик спрятался в машине от судебного пристава

20 января 2022, 16:08
В Тюмени 30-летний должник по алиментам закрылся в машине от судебного пристава.

Как сообщает «КП-Тюмень», мужчина задолжал своему несовершеннолетнему сыну около 70 тысяч рублей. Когда судебный пристав выехал по месту проживания должника, чтобы вручить ему акты описи и ареста движимого имущества, должник закрылся в своем «Ниссане».

Однако тюменец понял абсурдность этой ситуации, когда пристав разъяснил ему дальнейшие последствия при уклонении от уплаты алиментов. Мужчина вышел из машины и вскоре предоставил чек об уплате всей суммы долга.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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