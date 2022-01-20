Тюменская весна в 2022 году обещает быть прохладной

Эти данные синоптики предоставили, опираясь на многолетние показатели температуры воздуха в марте: обычно она составляет от 0,5 до -1 градуса, ночью — в пределах -11 градусов. Но в этом году температура может быть ниже.
В течение марта, по данным Гидрометцентра России, тюменцев ждут обильные осадки, они продлятся несколько дней, также возможен мокрый снег и дожди.
В прошлом году в марте тоже были низкие температуры, которые всегда свойственны для зимних месяцев, нежели весенних.
Этот прогноз считаются вероятным, а не точным. Но все же даже с наступлением весны убирать теплую одежду на верхнюю полку шкафа не стоит.
А пока в городе зима. Сегодня, 20 января, сайт Гисметео показал легкое похолодание. Днем температура воздуха составит — 10 градусов, осадков не ожидается. Скорость ветра снизится до 4-5 метров в секунду, влажность около 80%. Атмосферное давление в пределах нормы.