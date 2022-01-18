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Posted 18 января 2022,, 10:28

Published 18 января 2022,, 10:28

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

В Тюмени празднуют Крещение Господне

18 января 2022, 10:28
Наступило 18 января, и тюменцы стали праздновать Крещение Господне. Как это начиналось, можно увидеть в фоторепортаже «Нашего города».

В начале праздника с территории Свято-Троицкого монастыря до мест купания прошёл крестный ход.

Митрополит Димитрий освятил воду и купели.

Путь от купелей к палатками был выложен дорожками из сена. Каждый желающий набрал святой воды из купели и, конечно, смог окунуться в воду.

Украшением праздника стало выступление хора Тюменского духовного училища.

На территории до окончания мероприятия дежурят сотрудники полиции и МЧС.

Ранее «Наш город» выкладывал расписание крещенских купаний в Тюменской области и писал об организации празднества в регионе.

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#Новости#Крещение#Валерия Карашлийска#Город#Фоторепортаж
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