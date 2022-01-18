В Тюмени празднуют Крещение Господне

Posted 18 января 2022,, 10:28
Published 18 января 2022,, 10:28
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В начале праздника с территории Свято-Троицкого монастыря до мест купания прошёл крестный ход.
Митрополит Димитрий освятил воду и купели.
Путь от купелей к палатками был выложен дорожками из сена. Каждый желающий набрал святой воды из купели и, конечно, смог окунуться в воду.
Украшением праздника стало выступление хора Тюменского духовного училища.
На территории до окончания мероприятия дежурят сотрудники полиции и МЧС.
Ранее «Наш город» выкладывал расписание крещенских купаний в Тюменской области и писал об организации празднества в регионе.