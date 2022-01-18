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Posted 18 января 2022,, 11:11

Published 18 января 2022,, 11:11

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

У Свято-троицкого монастыря в Тюмени проходят крещенские купания

18 января 2022, 11:11
18 января на территории Свято-троицкого монастыря начали праздновать Крещение Господне.
Сюжет
Тюмень

В утро крещенского сочельника около мужского Свято-троицкого монастыря стали собираться люди. Из-за пандемии на всех были надеты маски.

Митрополит Димитрий освятил местные купели, и каждый желающий смог набрать святой воды.

Как состоялся крёстный ход, проходило освящение воды и купелей, как тюменцы окунались в освященную воду, можно увидеть в видеорепортаже «Нашего города».

Первыми искупались молодые люди. Для удобства около купели были проложены соломенные дорожки и поставлены теплые палатки.

Стоит отметить, что тюменские священники 18 января освятили воду на Велижанском и Метелевском водозаборах, скоро она появится в домах жителей Тюмени.

Ранее «Наш город» выкладывал фоторепортаж с места крещенских купаний в сочельник.

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Крещенские купания — 2022 в Тюменской областиВ Тюмени празднуют Крещение Господне
#Тюмень#Общество#Верующие#Крещение#Валерия Карашлийска#Фоторепортаж#Видео
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