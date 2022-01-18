У Свято-троицкого монастыря в Тюмени проходят крещенские купания

Posted 18 января 2022,, 11:11
Published 18 января 2022,, 11:11
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В утро крещенского сочельника около мужского Свято-троицкого монастыря стали собираться люди. Из-за пандемии на всех были надеты маски.
Митрополит Димитрий освятил местные купели, и каждый желающий смог набрать святой воды.
Как состоялся крёстный ход, проходило освящение воды и купелей, как тюменцы окунались в освященную воду, можно увидеть в видеорепортаже «Нашего города».
Первыми искупались молодые люди. Для удобства около купели были проложены соломенные дорожки и поставлены теплые палатки.
Стоит отметить, что тюменские священники 18 января освятили воду на Велижанском и Метелевском водозаборах, скоро она появится в домах жителей Тюмени.
Ранее «Наш город» выкладывал фоторепортаж с места крещенских купаний в сочельник.