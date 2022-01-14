Русская баня: история, польза и традиции

Русская баня еще с давних времен пользуется особой любовью у русского народа. Посещение парной прибавляет бодрости и приносит неоценимую пользу, так как способствует выведению вредных веществ из организма. В банном комплексе «Банщики» очень хорошо знают о традициях, особенностях и влиянии русской бани на здоровье человека.
Так, банные процедуры на Русской земле начали проводить еще в V веке. Тогда бани назывались лазни, мовни и мыльни, а сами банные ритуалы имели глубокий сакральный смысл. Славяне придавали большое значение не только мытью и жарким процедурам, но еще и совершали различные мистические обряды. Например, посетить баню было обязательным перед венчанием. В повседневное время в банях люди общались и избавлялись от негатива.
Традиции русской бани складывались веками, многие из них сохранились и по сей день. Так, одна из главных — окунание после парилки в холодную воду. Наши предки догадались, что разгоряченное тело периодически должно остывать, а широко раскрытым порам необходимо закрываться. После таких процедур кожа становится чистой и гладкой, а смена температур позволяет сохранять её молодость и упругость надолго!
Верную службу в парном деле сослужат веники. Особенность русских парений вениками — уникальная и единственная в мире традиция, которая не только оздоравливает организм человека, но и оказывает глубокое психологическое воздействие на его ум и душу. Правильное соотношение температуры и влажности воздуха, а также связь огня, воды, камня и воздуха вместе создают целебный пар: он становится легким и насыщенным кислородом, что создает ощущение погружения, исчезновения и растворения…
Еще одна правильная привычка русской бани — мыться и париться не спеша. Не стоит спешить — это касается как самих банных процедур, так и повышения температуры. Побивание веником должно начинаться с медленного поглаживания и доходить до интенсивного постукивания, которое выбивает все токсины и накопившуюся усталость из организма.
Все это и многое другое можно испытать и попробовать в русских парных комплекса «Банщики». Здесь русская баня топится на натуральных дровах, а каждая парная сделана из качественного дерева в уникальном стиле. Порадует и огромное разнообразие веников, используемых при индивидуальных парениях.
Всего в комплексе разместились шесть традиционных русских бань совершенно разной вместимости. Для более скромной компании подойдет баня вместимостью в 5 человек, ну, а для компании побольше предусмотрена парная комната до 12 и даже до 15 человек! Внутри каждой парной есть купель с холодной водой, а на улице своего часа ожидает чан с тёплой. Процедуры парного меню разработаны самим пармейстером с учетом целей и особенностей здоровья.
«Банщики» — это традиционная русская баня для настоящих ценителей русского пара и комфорта. Высококлассный банный отдых в современной интерпретации народных традиций доступен ежедневно с 10:00 до 23:00 часов по адресу Лесобазовская, 8а. Узнать больше можно по телефону +7 (3452) 51–55–55.