Русская баня: история, польза и традиции

Всего в комплексе разместились шесть традиционных русских бань совершенно разной вместимости. Для более скромной компании подойдет баня вместимостью в 5 человек, ну, а для компании побольше предусмотрена парная комната до 12 и даже до 15 человек! Внутри каждой парной есть купель с холодной водой, а на улице своего часа ожидает чан с тёплой. Процедуры парного меню разработаны самим пармейстером с учетом целей и особенностей здоровья.