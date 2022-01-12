Альтштейн спрогнозировал конец коронавирусной пандемии

По информации NEWS.ru, для эксперта нет сомнений, касаемо того, что этот подвид распространился по всему миру. Специалист подчеркнул, что новый коронавирусный штамм увеличил число заболевших в мире в три раза по сравнению с «дельтой». Также Альтштейн добавил, что на данном этапе сложно говорить о том, какое количество заболевших будет в РФ