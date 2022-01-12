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Posted 12 января 2022,, 13:15

Published 12 января 2022,, 13:15

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Альтштейн спрогнозировал конец коронавирусной пандемии

12 января 2022, 13:15
Вирусолог Анатолий Альтштейн выступил с прогнозом, заявив, что новые волны заболеваний прекратятся из-за появления штамма COVID-19 — «Омикрон».

По информации NEWS.ru, для эксперта нет сомнений, касаемо того, что этот подвид распространился по всему миру. Специалист подчеркнул, что новый коронавирусный штамм увеличил число заболевших в мире в три раза по сравнению с «дельтой». Также Альтштейн добавил, что на данном этапе сложно говорить о том, какое количество заболевших будет в РФ

Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс высказал свою позицию, касаемо вспышки нового штамма. Согласно его прогнозу, «Омикрон» превратит коронавирусную инфекцию в новое сезонное заболевание. Это в свою очередь позволит снизить количество заболевших.

Помимо этого, президент России Владимир Путин заявил, что страна находится в преддверии новых вспышек заболевания «омикроном». Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что заболеваемость новым подвидом может достичь шестизначных цифр при наихудшем сценарии.

Отметим, что вирус распространился уже в 13 регионах России. Большинство заболевших прибыло в РФ из ОАЭ, Турции и Великобритании.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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