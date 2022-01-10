Жительница Тобольска пожаловалась в соцсетях на бездействие местных чиновников

Posted 10 января 2022,, 09:38
Published 10 января 2022,, 09:38
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В малосемейке течет крыша. Жильцы дома не раз ходили по разным инстанциям, но им нигде не помогли.
Межецкая сетует, что капремонт сейчас делают в более новых домах. Их жильцы могут еще подождать. С потолка женщины круглые сутки стекает вода. То же самое происходит и в коридоре. Нечто подобное происходит во многих малосемейках Тобольска. Аварийные службы ничего сделать не могут. При этом чиновники постоянно собирают деньги за коммуналку.
По словам представителей департамента ЖКХ Тюменской области, капитальный ремонт крыши в доме № 36 запланирован на период с 2024 по 2026 годы. Перенести сроки нельзя. Однако жильцы могут сами «скинуться», и починить крышу. Потраченные деньги им зачтут в счет уплаты взносов на капремонт.