Жительница Тобольска пожаловалась в соцсетях на бездействие местных чиновников

Межецкая сетует, что капремонт сейчас делают в более новых домах. Их жильцы могут еще подождать. С потолка женщины круглые сутки стекает вода. То же самое происходит и в коридоре. Нечто подобное происходит во многих малосемейках Тобольска. Аварийные службы ничего сделать не могут. При этом чиновники постоянно собирают деньги за коммуналку.