В Тюменской области станут по-новому назначать пособия по больничным

Большую часть выплат направили на пособия по временной нетрудоспособности. Речь идет о сумме 5,7 миллиарда рублей. На пособия по материнству направили 3,5 миллиарда рублей. Так на пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет ушло 1,9 миллиарда рублей, на пособия по беременности и родам — 1,4 миллиарда рублей, на пособия при рождении ребенка — 228,8 миллиарда рублей, а на пособия по постановке на учет в ранние сроки беременности — 5,2 миллиона рублей.