В Тюменской области станут по-новому назначать пособия по больничным

Posted 10 января 2022,, 09:52
Published 10 января 2022,, 09:52
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности, родам и при рождении ребенка будут осуществляться «автоматически». Об этом информирует «КП-Тюмень».
По словам представителей Тюменского РО ФСС РФ, выплаты станут производить по электронному листку нетрудоспособности. Номер цифрового больничного поступит в Фонд социального страхования для оплаты и работодателю. Сотрудник получит с сайта госуслуг уведомление об открытии, продлении, закрытии электронных больничных и прочие сведения о выплатах.
Надо сказать, что за прошлый год тюменское отделение фонда выплатило трудоустроенным россиянам пособий на сумму свыше 9,2 миллиарда рублей.
Большую часть выплат направили на пособия по временной нетрудоспособности. Речь идет о сумме 5,7 миллиарда рублей. На пособия по материнству направили 3,5 миллиарда рублей. Так на пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет ушло 1,9 миллиарда рублей, на пособия по беременности и родам — 1,4 миллиарда рублей, на пособия при рождении ребенка — 228,8 миллиарда рублей, а на пособия по постановке на учет в ранние сроки беременности — 5,2 миллиона рублей.