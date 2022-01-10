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Posted 10 января 2022,, 10:54

Published 10 января 2022,, 10:54

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюменской области к оплачиваемым общественным работам привлекут около 1 800 человек

10 января 2022, 10:54
Власти Тюменской области в 2022 году задействуют в оплачиваемых общественных работах 1 800 местных жителей.

Соответствующее заявлении сделал директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров. Об этом информирует «КП-Тюмень».

На онлайн-заседании правительства Тюменской области Сидоров сказал, что в январе–ноябре 2021 года региональные работодатели заявили в органы службы занятости 97 700 вакансий. Из них 34,8% приходится на сельскую местность. В связи с этим реализация программы общественных работ крайне важна для сельских муниципалитетов области.

Так в число главных направлений общественных работ на текущий год вошли благоустройство, ремонт и содержание автотрасс, прокладка водопроводных, газовых и канализационных коммуникаций, работа в строительной сфере, лесном и сельском хозяйстве, уход за пожилыми, маломобильными и больными гражданами.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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