В Тюменской области к оплачиваемым общественным работам привлекут около 1 800 человек

На онлайн-заседании правительства Тюменской области Сидоров сказал, что в январе–ноябре 2021 года региональные работодатели заявили в органы службы занятости 97 700 вакансий. Из них 34,8% приходится на сельскую местность. В связи с этим реализация программы общественных работ крайне важна для сельских муниципалитетов области.