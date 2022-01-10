В Тюменской области к оплачиваемым общественным работам привлекут около 1 800 человек

Posted 10 января 2022,, 10:54
Published 10 января 2022,, 10:54
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Соответствующее заявлении сделал директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров. Об этом информирует «КП-Тюмень».
На онлайн-заседании правительства Тюменской области Сидоров сказал, что в январе–ноябре 2021 года региональные работодатели заявили в органы службы занятости 97 700 вакансий. Из них 34,8% приходится на сельскую местность. В связи с этим реализация программы общественных работ крайне важна для сельских муниципалитетов области.
Так в число главных направлений общественных работ на текущий год вошли благоустройство, ремонт и содержание автотрасс, прокладка водопроводных, газовых и канализационных коммуникаций, работа в строительной сфере, лесном и сельском хозяйстве, уход за пожилыми, маломобильными и больными гражданами.