nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января 2022,, 16:25

Published 10 января 2022,, 16:25

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Онищенко выступил за идею об обязательном тестировании в школах на наркотики

10 января 2022, 16:25
Экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил в поддержку идеи о введении обязательного тестирования в школах на наркотики. Выявление зависимости у детей на ранних стадиях увеличит шансы на возврат к нормальной жизни, считает он.

В беседе с NEWS.ru Онищенко заявил, что нужно выстроить разумный механизм тестирования. Вопрос относительно обязательности данных тестов планируют обсудить на весенней сессии в Госдуме.

«Эта тема раньше уже рассматривалась, и в этом есть разумное звено. Необходимо внедрение очень разумного механизма. Во-первых, это введение неинвазивного способа диагностики. Второе, поскольку речь идет о детях, то понадобится согласие родителей, третье — при любом результате такого тестирования, право на медицинскую тайну: разглашать итоги теста не нужно, — уверен Онищенко.

Кроме этого, он подчеркнул, что вопрос проверки учащихся школ на наркотики следует детально обсудить, обозначить группы риска, а также решить, всех ли детей проверять либо делать это нужно выборочно.

Онищенко убежден, что, чем раньше тесты будут определять зависимость у школьников, тем больше вероятности, что «ребенка удастся достать из болота, в которое он попал, так как жизнь наркозависимого очень недолгая».

#Марина Колодкина#Общество#Новости
Подпишитесь
«Река не для всех»: зачем тюменские власти решили сдать в аренду обмелевшую Туру?
Сегодня, 07:24
Переработки и кумовство: тюменский водитель автобуса раскрыл изнанку своей работы
Сегодня, 07:33
В Тюмени мигранты увольняются со строек
Сегодня, 04:17
От тюменских почв до орловских дорог: за что судят принципиального доцента Бауманки?
Сегодня, 01:28
«Цена меня поразила!»: тюменка рассказала, почему предпочла вторичку новостройкам
Сегодня, 09:14
В зоне СВО погибли два бойца из Тюменской области
Сегодня, 02:28