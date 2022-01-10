Онищенко выступил за идею об обязательном тестировании в школах на наркотики

Posted 10 января 2022,, 16:25
Published 10 января 2022,, 16:25
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В беседе с NEWS.ru Онищенко заявил, что нужно выстроить разумный механизм тестирования. Вопрос относительно обязательности данных тестов планируют обсудить на весенней сессии в Госдуме.
«Эта тема раньше уже рассматривалась, и в этом есть разумное звено. Необходимо внедрение очень разумного механизма. Во-первых, это введение неинвазивного способа диагностики. Второе, поскольку речь идет о детях, то понадобится согласие родителей, третье — при любом результате такого тестирования, право на медицинскую тайну: разглашать итоги теста не нужно, — уверен Онищенко.
Кроме этого, он подчеркнул, что вопрос проверки учащихся школ на наркотики следует детально обсудить, обозначить группы риска, а также решить, всех ли детей проверять либо делать это нужно выборочно.
Онищенко убежден, что, чем раньше тесты будут определять зависимость у школьников, тем больше вероятности, что «ребенка удастся достать из болота, в которое он попал, так как жизнь наркозависимого очень недолгая».