Психолог считает, что взрослые обязаны убрать фейерверки от детей

Posted 29 декабря 2021,, 13:21
Published 29 декабря 2021,, 13:21
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на мнение психолога, взрослым лучше воздержаться от употребления алкоголя перед тем, как они собираются применять пиротехнику. Особенно это касается новогодних праздников.
Часто, приняв алкоголь и будучи в состоянии эйфории, взрослые, потеряв контроль над своими действиями, могут дать взрывоопасные вещи своим детям. Вот почему необходимо соблюдать чувство ответственности не только по отношению к себе, но и к окружающим, и к своим детям, а также к животным и растениям. «Все огнеопасные вещества могут нанести вред человеческой жизни, — отмечает психолог.
По мнению юриста, судебного представителя Василия Воробьева, подавать жалобу на тех, кто занимается запуском фейерверков, производящих шум, лучше в МЧС, а не в полицию. Так как предельно допустимый уровень шума установлен именно для помещений, а не для уличных пространств. Существует перечень определенных правил, которые предъявляются к использованию фейерверков. В случае, если они нарушаются, это можно трактовать, как несоблюдение норм пожарной безопасности.