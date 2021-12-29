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Posted 29 декабря 2021,, 13:21

Published 29 декабря 2021,, 13:21

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Психолог считает, что взрослые обязаны убрать фейерверки от детей

29 декабря 2021, 13:21
По словам психолога-расстановщика Юлии Хадарцевой, родителям нужно предельно осторожно обращаться с фейерверками, особенно не давать их в руки детям.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на мнение психолога, взрослым лучше воздержаться от употребления алкоголя перед тем, как они собираются применять пиротехнику. Особенно это касается новогодних праздников.

Часто, приняв алкоголь и будучи в состоянии эйфории, взрослые, потеряв контроль над своими действиями, могут дать взрывоопасные вещи своим детям. Вот почему необходимо соблюдать чувство ответственности не только по отношению к себе, но и к окружающим, и к своим детям, а также к животным и растениям. «Все огнеопасные вещества могут нанести вред человеческой жизни, — отмечает психолог.

По мнению юриста, судебного представителя Василия Воробьева, подавать жалобу на тех, кто занимается запуском фейерверков, производящих шум, лучше в МЧС, а не в полицию. Так как предельно допустимый уровень шума установлен именно для помещений, а не для уличных пространств. Существует перечень определенных правил, которые предъявляются к использованию фейерверков. В случае, если они нарушаются, это можно трактовать, как несоблюдение норм пожарной безопасности.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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