Психолог считает, что взрослые обязаны убрать фейерверки от детей

По мнению юриста, судебного представителя Василия Воробьева, подавать жалобу на тех, кто занимается запуском фейерверков, производящих шум, лучше в МЧС, а не в полицию. Так как предельно допустимый уровень шума установлен именно для помещений, а не для уличных пространств. Существует перечень определенных правил, которые предъявляются к использованию фейерверков. В случае, если они нарушаются, это можно трактовать, как несоблюдение норм пожарной безопасности.