Как вести себя в сети, чтобы не накосячить. Рекомендации юриста

Посмотреть фактические обстоятельства дела. Например, если про компанию написали, что она не выполнила работу, нужно первым делом проверить все факты. Посмотреть договор с клиентом, чеки об оплате и акты выполненных работ. Также нужно оценить, какие были взяты на себя обязательства и насколько они были выполнены.

Установить факт распространения третьим лицам. Для этого публикация на момент подачи иска должна быть еще размещена на открытом портале. А лучше сделать скриншот, чтобы можно было доказать и при ее удалении. При этом личное сообщение пострадавшему не считается – это ваша личная переписка, тут единственным выходом будет – просто заблокировать человека в соцсетях.

Затем нужно доказать, что человек точно знает, что его слова неправда и что он действовал с прямым умыслом, то есть осознанно стремился опорочить человека или организацию. Самый сложный пункт. Неудивительно, что именно из-за него выносится самое большое количество оправдательных исков. Доказать преднамеренность ложных обвинений сложно, а еще сложнее – найти профессионалов, кто поможет пострадавшему в этом деле.

Важный вопрос и в том, чтобы доказать, что сведения из публикации – это не просто оскорбления, за которое, как мы уже сказали, можно потребовать только публичное извинение, а порочащие сведения. Для этого обвинения должны содержать конкретные факты. Важно понимать, что к уголовной ответственности или штрафу можно привлечь не за любое неприятное высказывание. Клевета – это не то же самое, что мем в сети.

Только после этого можно описывать свою позицию в исковом и идти в суд.