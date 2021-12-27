Как вести себя в сети, чтобы не накосячить. Рекомендации юриста

Какие фото нельзя выкладывать должнику
Одной из самых дорогостоящих ошибок в сети могут стать фотографии должника, разъезжающего на мерседесах последних моделей, и его фото под пальмами около дорогого отеля. Особенно если человек объявляет себя банкротом. В судебной практике часты случаи взыскания долгов с родных, и подобная демонстрация классной жизни может подтолкнуть истца или кредитора поискать средства должника более тщательно.
В таком случае сложнее доказать, что имущество супруги или детей не может быть взыскано в счет долга. А иногда пара выложенных фотографий могут и вовсе повернуть дело в другом направлении.
Какие слова и действия в сети будут использованы против вас
Любые аккаунты в сети – публичное пространство, и закон требует корректного общения – даже если у вас возникают серьезные разногласия. Так, если женщина оставит на странице бывшего мужа оскорбительный комментарий – особенно с матом, – то он может сделать скриншот, пойти в суд и потребовать публичного извинения. В таком случае жена вынуждена публично извиняться в соцсетях.
И это может касаться любого оскорбления чести и достоинства человека. К слову, иском также устанавливается порядок извинения и срок, который публикация с извинением должна висеть в сети: 10 дней, 2 недели, несколько месяцев – как решит истец.
Что такое клевета в сети и какое наказание за нее
Одно дело оскорбление, сделанное на эмоциях, а другое – посягательство на личную или деловую репутацию. Когда не просто ругают человека или компанию, но размещают неподобающие материалы.
Под статью о клевете можно попасть если разместить ложные и то же время компрометирующие сведения о другом человеке/компании. Здесь простым публичным извинением не отделаться. За клевету можно получить штраф от пяти тысяч до пяти миллионов рублей, а могут привлечь и к уголовной ответственности.
Порядок работы с исковым заявлением в данном случае отличается от предыдущего. Здесь важна более глубокая проработка материала и основательная доказательная база, чтобы иск был удовлетворен.
Как доказывать клевету в сети
Стратегия в сети
Думаю, вы понимаете, почему непросто привлечь за клевету к штрафу или уголовной ответственности. Но надо помнить, что любые ваши слова и публикации могут быть использованы против вас. Их вполне можно сохранить для доказательства в следующих исках. А административные наказания и публичные извинения за оскорбления – частая практика. Поэтому за словами в сети нужно следить в любом случае. Думайте на перспективу, от этого зависит ваше будущее.