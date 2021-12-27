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Как вести себя в сети, чтобы не накосячить. Рекомендации юриста

27 декабря 2021, 07:40
Фото: Instagram Марина Новопашина
Сегодня сложно представить себе человека без аккаунта в соцсетях. И даже многие из тех, кто регулярно не выкладывает посты, уже появились в аккаунтах друзей или в интервью на ютьюбе. В любом случае один некорректный комментарий или непродуманно выложенное фото может привести в суд. Разбираем правила с юристом.

Какие фото нельзя выкладывать должнику

Одной из самых дорогостоящих ошибок в сети могут стать фотографии должника, разъезжающего на мерседесах последних моделей, и его фото под пальмами около дорогого отеля. Особенно если человек объявляет себя банкротом. В судебной практике часты случаи взыскания долгов с родных, и подобная демонстрация классной жизни может подтолкнуть истца или кредитора поискать средства должника более тщательно.

В таком случае сложнее доказать, что имущество супруги или детей не может быть взыскано в счет долга. А иногда пара выложенных фотографий могут и вовсе повернуть дело в другом направлении.

Какие слова и действия в сети будут использованы против вас

Любые аккаунты в сети – публичное пространство, и закон требует корректного общения – даже если у вас возникают серьезные разногласия. Так, если женщина оставит на странице бывшего мужа оскорбительный комментарий – особенно с матом, – то он может сделать скриншот, пойти в суд и потребовать публичного извинения. В таком случае жена вынуждена публично извиняться в соцсетях.

И это может касаться любого оскорбления чести и достоинства человека. К слову, иском также устанавливается порядок извинения и срок, который публикация с извинением должна висеть в сети: 10 дней, 2 недели, несколько месяцев – как решит истец.

Что такое клевета в сети и какое наказание за нее

Одно дело оскорбление, сделанное на эмоциях, а другое – посягательство на личную или деловую репутацию. Когда не просто ругают человека или компанию, но размещают неподобающие материалы.

Под статью о клевете можно попасть если разместить ложные и то же время компрометирующие сведения о другом человеке/компании. Здесь простым публичным извинением не отделаться. За клевету можно получить штраф от пяти тысяч до пяти миллионов рублей, а могут привлечь и к уголовной ответственности.

Порядок работы с исковым заявлением в данном случае отличается от предыдущего. Здесь важна более глубокая проработка материала и основательная доказательная база, чтобы иск был удовлетворен.

Как доказывать клевету в сети

  1. Посмотреть фактические обстоятельства дела. Например, если про компанию написали, что она не выполнила работу, нужно первым делом проверить все факты. Посмотреть договор с клиентом, чеки об оплате и акты выполненных работ. Также нужно оценить, какие были взяты на себя обязательства и насколько они были выполнены.
  2. Установить факт распространения третьим лицам. Для этого публикация на момент подачи иска должна быть еще размещена на открытом портале. А лучше сделать скриншот, чтобы можно было доказать и при ее удалении. При этом личное сообщение пострадавшему не считается – это ваша личная переписка, тут единственным выходом будет – просто заблокировать человека в соцсетях.
  3. Затем нужно доказать, что человек точно знает, что его слова неправда и что он действовал с прямым умыслом, то есть осознанно стремился опорочить человека или организацию. Самый сложный пункт. Неудивительно, что именно из-за него выносится самое большое количество оправдательных исков. Доказать преднамеренность ложных обвинений сложно, а еще сложнее – найти профессионалов, кто поможет пострадавшему в этом деле.
  4. Важный вопрос и в том, чтобы доказать, что сведения из публикации – это не просто оскорбления, за которое, как мы уже сказали, можно потребовать только публичное извинение, а порочащие сведения. Для этого обвинения должны содержать конкретные факты. Важно понимать, что к уголовной ответственности или штрафу можно привлечь не за любое неприятное высказывание. Клевета – это не то же самое, что мем в сети.
  5. Только после этого можно описывать свою позицию в исковом и идти в суд.
  6. Кроме того, если эта информация уже могла нанести существенный урон репутации, можно потребовать публичное опровержение в СМИ. Для этого составляется официальное письмо, которое СМИ обязаны опубликовать. К слову, если СМИ не выполняет это условие, то также можно пойти в суд и обязать их дать опровержение.

Стратегия в сети

Думаю, вы понимаете, почему непросто привлечь за клевету к штрафу или уголовной ответственности. Но надо помнить, что любые ваши слова и публикации могут быть использованы против вас. Их вполне можно сохранить для доказательства в следующих исках. А административные наказания и публичные извинения за оскорбления – частая практика. Поэтому за словами в сети нужно следить в любом случае. Думайте на перспективу, от этого зависит ваше будущее.

#Новости#Максим Карпиков#Общество
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