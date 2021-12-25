В Арбитражный суд поступил иск на корпорацию олигарха Табанакова на 596 млн рублей

Война между Щербаковым и Табанаковым идет уже не первый год. Так, в 2016 году, члены СПК «Каскаринский» обвинили Табанакова в рейдерском захвате предприятия. Суть конфликта заключалась в том, что всех ветеранов и пенсионеров «выбросили» за борт. До конфликта в кооперативе числился 421 человек, а после — 60.