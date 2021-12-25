В Арбитражный суд поступил иск на корпорацию олигарха Табанакова на 596 млн рублей

В Тюменской области очередное судебное разбирательство между двумя крупными бизнесменами.
По информации сайта областного Арбитражного суда 13 декабря этого года судом было принято исковое заявление от Члена СПК «Каскаринский» Олега Щербакова о возмещении убытков. Их он требует с владельца агропромкомлекса «Ясень АГРО» Петра Табанакова.
К слову, Табанаков не единственный ответчик данного судебного заявления. Помимо него, в деле задействованы еще несколько человек.
Заниматься судебным процессом будет судья Вера Власова. Заседание предварительно назначено на февраль следующего года.
Война между Щербаковым и Табанаковым идет уже не первый год. Так, в 2016 году, члены СПК «Каскаринский» обвинили Табанакова в рейдерском захвате предприятия. Суть конфликта заключалась в том, что всех ветеранов и пенсионеров «выбросили» за борт. До конфликта в кооперативе числился 421 человек, а после — 60.
Но и Табанаков пару лет назад подавал исковое заявление на СПК «Каскаринский». Тогда бизнесмен хотел взыскать с противника 44 млн рублей.
При этом, мы ранее писали, что Табанаков — богатейший человек нашего города. Не все, конечно, гладко в его бизнес-деятельности, но деньгами он не обделен.