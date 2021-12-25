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В Арбитражный суд поступил иск на корпорацию олигарха Табанакова на 596 млн рублей

25 декабря 2021, 05:07
Фото: 1Mi
13 декабря в Арбитражный суд Тюменской области поступило исковое заявление от Члена СПК «Каскаринский» Олега Щербакова. Он подал в суд на «Ясень АГРО» и требует возместить убытки. К слову, сумма, требуемая истцом, внушительная. Более полумиллиарда рублей, а если быть точнее — 596 262 046 руб.

В Тюменской области очередное судебное разбирательство между двумя крупными бизнесменами.

По информации сайта областного Арбитражного суда 13 декабря этого года судом было принято исковое заявление от Члена СПК «Каскаринский» Олега Щербакова о возмещении убытков. Их он требует с владельца агропромкомлекса «Ясень АГРО» Петра Табанакова.

К слову, Табанаков не единственный ответчик данного судебного заявления. Помимо него, в деле задействованы еще несколько человек.

Заниматься судебным процессом будет судья Вера Власова. Заседание предварительно назначено на февраль следующего года.

Война между Щербаковым и Табанаковым идет уже не первый год. Так, в 2016 году, члены СПК «Каскаринский» обвинили Табанакова в рейдерском захвате предприятия. Суть конфликта заключалась в том, что всех ветеранов и пенсионеров «выбросили» за борт. До конфликта в кооперативе числился 421 человек, а после — 60.

Но и Табанаков пару лет назад подавал исковое заявление на СПК «Каскаринский». Тогда бизнесмен хотел взыскать с противника 44 млн рублей.

При этом, мы ранее писали, что Табанаков — богатейший человек нашего города. Не все, конечно, гладко в его бизнес-деятельности, но деньгами он не обделен.

#Новости#Екатерина Байкалова#Экономика
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