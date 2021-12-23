В Тюмени у маршрута № 97 появятся несколько новых остановок

«Автобус 97-го рейса, стартующий от остановки «з-д медоборудования» и следующий до садового сообщества «Искра 2», в направлении «с/о «Искра 2» будет осуществлять посадку и высадку пассажиров, помимо всех станций, что были ранее, также на остановочных комплексах «ул. Воровского», «з-д «Электрон» и «Рабочий посёлок», — уточнили в «Тюменском транспорте».