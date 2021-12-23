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В Тюмени у маршрута № 97 появятся несколько новых остановок

23 декабря 2021, 08:09
Фото: 1Mi
В Тюмени у маршрута № 97 появятся несколько новых остановок
В транспортном учреждении «Тюменьгортранс» рассказали, что у общественного транспорта, следующего маршрутом № 97, появятся несколько промежуточных станций.
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Тюмень

Изменения в схеме движения вступит в силу 25 декабря.

Фото: МКУ «Тюменьгортранс»

«Автобус 97-го рейса, стартующий от остановки «з-д медоборудования» и следующий до садового сообщества «Искра 2», в направлении «с/о «Искра 2» будет осуществлять посадку и высадку пассажиров, помимо всех станций, что были ранее, также на остановочных комплексах «ул. Воровского», «з-д «Электрон» и «Рабочий посёлок», — уточнили в «Тюменском транспорте».

Чтобы узнать точное время прибытия и отбытия автобусов, можно зайти на официальный сайт «Тюменьгортранс» в категорию «Расписание», скачать в свой мобильный приложение «Тюменский транспорт» или посмотреть таблички с графиками движений общественного траснпорта, расположенные на каждой остановке.

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#Новости#Общество#Общественный транспорт#Остановки#Тюмень#Дарья Гасникова
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