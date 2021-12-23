Тюменцам рассказали, где и когда пройдут крещенские купания

На площадках около Свято-Троицкого монастыря и на озере Липовом купания стартуют сразу после обеда и будут длиться до часу ночи. Крещенская купель в Антипино рядом со спортшколой «Старт XXI век» начнётся в 8 часов утра 19 января и продлится до 23 часов 50 минут.