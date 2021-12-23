Тюменцам рассказали, где и когда пройдут крещенские купания

Окунуться в ледяную купель можно будет в течение двух дней — 18 и 19 января. Для этого будут оборудованы и освещены три площадки.
На площадках около Свято-Троицкого монастыря и на озере Липовом купания стартуют сразу после обеда и будут длиться до часу ночи. Крещенская купель в Антипино рядом со спортшколой «Старт XXI век» начнётся в 8 часов утра 19 января и продлится до 23 часов 50 минут.
В областном Управлении Роспотребнадзора отметили, что мероприятия пройдут с соблюдением всех необходимых профилактических мер, а непосредственно перед самими процедурами вода во всех трёх купелях будет исследована.
«Для недопущения столпотворения и соблюдения дистанции, в палатках на местах купания волонтёры будут контролировать, чтобы люди имели в своём пространстве, примерно, по 4 кв. м. каждый», — уточнила главный санврач региона Галина Шарухо.
Глава МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин также добавил, что за день до купаний будут проведены окончательные замеры льда и расчёты одновременного выхода на лёд возможного количества людей.