Резкое похолодание ожидает тюменцев в четверг

В пятницу к концу дня в Тюмени похолодает до – 20, днём около – 16. До 10 утра в Тюмени будет идти снег, выпадет почти 2 мм осадков. К 14:00 облака рассеются и установится ясная погода, скорость ветра повысится до 5-6 метров в секунду.