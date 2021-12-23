Резкое похолодание ожидает тюменцев в четверг

Днём температура воздуха снизится до – 14 градусов, существенных осадков не ожидается. Скорость ветра составит 2-4 метра в секунду, влажность около 80%. Снежный покров в городе вырастет до 32 сантиметров.
В пятницу к концу дня в Тюмени похолодает до – 20, днём около – 16. До 10 утра в Тюмени будет идти снег, выпадет почти 2 мм осадков. К 14:00 облака рассеются и установится ясная погода, скорость ветра повысится до 5-6 метров в секунду.
Самым холодным днём на этой неделе станет суббота, возможны морозы до – 25 градусов. Скорость ветра снизится до 2-3 метров в секунду, влажность 70%. Атмосферное давление будет выше нормы.
К концу недели снова потеплеет, но погода будет холодной.