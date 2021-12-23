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После сильных снегопадов в Тюменскую область придут морозы

23 декабря 2021, 05:10
Фото: 1Mi
После сильных снегопадов в Тюменскую область придут морозы
По информации специалистов областного Управления МЧС, сегодня, 23 декабря, в регионе резко похолодает до -13 градусов, а местами температура опустится до -18 градусов.
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Тюмень

Ранее в области фиксировалась довольно тёплая и снежная погода. В среднем столбики термометров в начале недели показывали -5 градусов.

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«В четверг в Тюменском регионе будет облачно с прояснениями. Ночью возможен мокрый снег, гололедица. Юго-западный и западный ветра будут дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, местами достигая порывов до 17 метров в секунду. Всё это приведёт к метели», — пояснили специалисты.

В ведомстве также отметили, что в дневное время местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха составит -8 -13 градусов. Юго-западный и юго-восточный ветра достигнут скорости 5-10 метров в секунду.

За прошедшие несколько дней в регионе прошли обильные снежные осадки. Из-за стихии в областной столице резко увеличилось количество ДТП и образовались длинные пробки, поэтому водителей просят по возможности воздержаться от поездок.

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