После сильных снегопадов в Тюменскую область придут морозы

«В четверг в Тюменском регионе будет облачно с прояснениями. Ночью возможен мокрый снег, гололедица. Юго-западный и западный ветра будут дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, местами достигая порывов до 17 метров в секунду. Всё это приведёт к метели», — пояснили специалисты.