После сильных снегопадов в Тюменскую область придут морозы

Ранее в области фиксировалась довольно тёплая и снежная погода. В среднем столбики термометров в начале недели показывали -5 градусов.
«В четверг в Тюменском регионе будет облачно с прояснениями. Ночью возможен мокрый снег, гололедица. Юго-западный и западный ветра будут дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, местами достигая порывов до 17 метров в секунду. Всё это приведёт к метели», — пояснили специалисты.
В ведомстве также отметили, что в дневное время местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха составит -8 -13 градусов. Юго-западный и юго-восточный ветра достигнут скорости 5-10 метров в секунду.
За прошедшие несколько дней в регионе прошли обильные снежные осадки. Из-за стихии в областной столице резко увеличилось количество ДТП и образовались длинные пробки, поэтому водителей просят по возможности воздержаться от поездок.