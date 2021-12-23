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Подарок к Новому году: тюменским новоселам МТС открыла доступ к цифровому ТВ

23 декабря 2021, 06:45
Фото: предоставлено пресс-службой МТС
Компания МТС обеспечила домашним интернетом и цифровым телевидением около 2 тысяч новоселов в пяти новых жилых комплексах Тюмени.
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Тюмень

Об этом сообщила в своем Instagram директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Доступ к цифровому ТВ МТС, а также домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили семьи, купившие квартиры в ЖК «Орион», «Кристалл» у ТРЦ «Кристалл», комплексе «Славутич», в Квартале на Московском, а также в ЖК «Дебют» рядом с ТРЦ «Сити Молл».

При подключении к новому цифровому телевидению МТС новоселы смогут сэкономить на связи и подключить сразу проводной интернет, домашнее телевидение. В таком случае мобильная связь и доступ к онлайн-кинотеатру KION будет бесплатным. Подключение по такой схеме обходится абонентам примерно на 30% дешевле, чем оплачивать комплекс этих услуг раздельными счетами. На сегодняшний день этим предложением пользуются две трети тюменцев-абонентов проводного интернета МТС.

Директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова:

Если в квартире живёт большая семья, каждый член которой пользуется смартфоном, скорость до 1 Гбит/с позволяет подключать к роутеру до 6 устройств одновременно, при этом на скорость интернета это никак не повлияет. Мама может общаться по видеосвязи через скайп, папа скачивать объемные файлы, а ребенок смотреть кино онлайн в Ultra HD качестве без «зависаний» картинки. Кроме того, в январские праздники новоселы смогут комфортно учиться и работать, не выходя из дома. Можно играть в «тяжелые» компьютерные игры, вести стриминг, а также подключить умную технику, подаренную на Новый год от близких. Такие широкие возможности домашнего интернета с начала года мы предоставили жителям около 20 новостроек. И в следующем году это цифра будет стремительно расти.

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