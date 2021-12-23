Подарок к Новому году: тюменским новоселам МТС открыла доступ к цифровому ТВ

Если в квартире живёт большая семья, каждый член которой пользуется смартфоном, скорость до 1 Гбит/с позволяет подключать к роутеру до 6 устройств одновременно, при этом на скорость интернета это никак не повлияет. Мама может общаться по видеосвязи через скайп, папа скачивать объемные файлы, а ребенок смотреть кино онлайн в Ultra HD качестве без «зависаний» картинки. Кроме того, в январские праздники новоселы смогут комфортно учиться и работать, не выходя из дома. Можно играть в «тяжелые» компьютерные игры, вести стриминг, а также подключить умную технику, подаренную на Новый год от близких. Такие широкие возможности домашнего интернета с начала года мы предоставили жителям около 20 новостроек. И в следующем году это цифра будет стремительно расти.