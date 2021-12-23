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Народная программа соответствует актуальным запросам тюменцев, считает Дмитрий Осипов

23 декабря 2021, 05:57
Фото: Гордума Тюмени /ВКонтакте
Руководитель фракции «Единая Россия» в городской Думе Дмитрий Осипов подвел итоги деятельности за 2021 год и прокомментировал реализацию народной программы в Тюмени.
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Тюмень

По словам лидера фракции, многие инициативы жителей областного центра отражены в бюджете города на 2022 год.

«По Тюменской области в народную программу вошло 66 тысяч предложений, из них более 26 тысяч — инициативы тюменцев, представителей общественных организаций города и депутатов от „Единой России“. Все предложения проанализированы, систематизированы и уже сегодня реализуются в городе через те или иные муниципальные программы»,подчеркнул Дмитрий Александрович.

Лидер фракции добавил, что депутаты-единороссы активно продолжили волонтерскую работу. Как отметил Дмитрий Осипов, народные избранники оказывали помощь в работе медикам и социальным учреждениям, адресно помогали ветеранам, многодетным и нуждающимся семьям.

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