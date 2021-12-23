Народная программа соответствует актуальным запросам тюменцев, считает Дмитрий Осипов

По словам лидера фракции, многие инициативы жителей областного центра отражены в бюджете города на 2022 год.
«По Тюменской области в народную программу вошло 66 тысяч предложений, из них более 26 тысяч — инициативы тюменцев, представителей общественных организаций города и депутатов от „Единой России“. Все предложения проанализированы, систематизированы и уже сегодня реализуются в городе через те или иные муниципальные программы»,подчеркнул Дмитрий Александрович.
Лидер фракции добавил, что депутаты-единороссы активно продолжили волонтерскую работу. Как отметил Дмитрий Осипов, народные избранники оказывали помощь в работе медикам и социальным учреждениям, адресно помогали ветеранам, многодетным и нуждающимся семьям.