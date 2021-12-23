Народная программа соответствует актуальным запросам тюменцев, считает Дмитрий Осипов

«По Тюменской области в народную программу вошло 66 тысяч предложений, из них более 26 тысяч — инициативы тюменцев, представителей общественных организаций города и депутатов от „Единой России“. Все предложения проанализированы, систематизированы и уже сегодня реализуются в городе через те или иные муниципальные программы»,подчеркнул Дмитрий Александрович.