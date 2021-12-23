Лидер фракции ЛДПР в городской Думе Дмитрий Елагин подвел итоги работы в 2021 году

«У нас сложились конструктивные взаимоотношения с администрацией города и исполнительной властью в целом. Благодаря этому большинство обращений, поступивших от горожан в наш адрес, исполняются»,сказал Дмитрий Николаевич.
Депутата порадовало, что при проектировании бюджета были учтены предложения либерал-демократов и пожелания тюменцев.
«Депутатам фракции ЛДПР совместно с жителями удалось внести корректировки в бюджет. В результате в микрорайоне Ново-Патрушево появится новая школа. Кроме того, ни один год мы говорили о необходимости строительства крупного парка на территории Восточного административного округа. Финансирование на данные работы предусмотрено. Это крупные победы»,прокомментировал Дмитрий Елагин.