Лидер фракции ЛДПР в городской Думе Дмитрий Елагин подвел итоги работы в 2021 году

«Депутатам фракции ЛДПР совместно с жителями удалось внести корректировки в бюджет. В результате в микрорайоне Ново-Патрушево появится новая школа. Кроме того, ни один год мы говорили о необходимости строительства крупного парка на территории Восточного административного округа. Финансирование на данные работы предусмотрено. Это крупные победы»,прокомментировал Дмитрий Елагин.