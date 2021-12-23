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Лидер фракции ЛДПР в городской Думе Дмитрий Елагин подвел итоги работы в 2021 году

23 декабря 2021, 06:42
Фото: официальный сайт Тюменской гордумы
Руководитель фракции ЛДПР в городской Думе Дмитрий Елагин подчеркнул, что главным приоритетом в деятельности депутатов является работа с обращениями и наказами избирателей.

«У нас сложились конструктивные взаимоотношения с администрацией города и исполнительной властью в целом. Благодаря этому большинство обращений, поступивших от горожан в наш адрес, исполняются»,сказал Дмитрий Николаевич.

Депутата порадовало, что при проектировании бюджета были учтены предложения либерал-демократов и пожелания тюменцев.

«Депутатам фракции ЛДПР совместно с жителями удалось внести корректировки в бюджет. В результате в микрорайоне Ново-Патрушево появится новая школа. Кроме того, ни один год мы говорили о необходимости строительства крупного парка на территории Восточного административного округа. Финансирование на данные работы предусмотрено. Это крупные победы»,прокомментировал Дмитрий Елагин.

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#Новости#Гордума#Ирина Швецова#Общество
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