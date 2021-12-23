«Единая Россия» подвела итоги работы волонтерских центров в 2021 году

Как сообщается на сайте ER.ru, на видеоконференции члены волонтерских движений также выступили с некоторыми предложениями. Глава «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Амельченкова предложила ввести награду за добровольчество в регионах. В настоящее время она существует приблизительно в половине регионов страны, и предложение ЕР реализуется еще в двух — Ленинградской и Костромской — областях. Поддержку получила и идея о зачете волонтерских часов в производственную практику учащимся образовательных учреждений.