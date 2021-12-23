«Единая Россия» подвела итоги работы волонтерских центров в 2021 году

Благодаря этому практически полностью закрыта потребность врачей в транспорте, подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время ВКС с региональными волонтерскими центрами партии.
Кроме этого, в текущем году волонтеры доставили два миллиона комплектов медикаментов гражданам, которые заболели и проходят лечение дома, свыше 10 миллионов наборов с продуктами и порций горячего питания медработникам и врачам, трудящимся в красных зонах. Было принято и исполнено больше 815 тысяч заявок, полученных от граждан.
Андрей Турчак рассказал, что большое участие в этой работе принимают депутаты «Единой России» всех уровней.
«На их счету — 136 тысяч выездов в рамках автоволонтерства, 250 тысяч доставок медикаментов на дом, 550 тысяч наборов с продуктами и наборов горячего питания для медперсонала. Пользуясь случаем, выражаю признательность всем коллегам в регионах за осуществленную работу и помощь гражданам», — подчеркнул он.
Секретарь генсовета добавил, что за двухлетний период было сформировано настоящее сообщество волонтеров.
«За этими цифрами стоит решение чьей-то проблемы, судьбы конкретных граждан, которым наши волонтеры оказали помощь. Мы запускаем новые направления деятельности. Наши волонтеры сдают кровь, рассказывают о вакцинации, помогают социальным службам. Потенциал большой. Мы это можем видеть, руководство страны это видит. Мы будем эти возможности развивать», — пообещал Андрей Турчак.
Волонтерская деятельность в регионах в этом году шла по различным направлениям. Например, «Волонтеры-медики» дали консультации свыше 18 млн человек. Как рассказала глава всероссийского общественного движения Мария Якунчикова, активисты предоставляют помощь в медорганизациях, трудятся в кол-центрах и взяли на себя важнейший блок доставки рецептурных медикаментов людям.
Как сообщается на сайте ER.ru, на видеоконференции члены волонтерских движений также выступили с некоторыми предложениями. Глава «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Амельченкова предложила ввести награду за добровольчество в регионах. В настоящее время она существует приблизительно в половине регионов страны, и предложение ЕР реализуется еще в двух — Ленинградской и Костромской — областях. Поддержку получила и идея о зачете волонтерских часов в производственную практику учащимся образовательных учреждений.
В конце встречи Андрей Турчак подчеркнул, что в дни новогодних праздников работа волонтерских центров будет продолжаться.
Секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов отметил, что добровольцы волонтерского центра продолжают помогать землякам в сложной эпидемиологической ситуации — поддерживают одиноко проживающих пенсионеров, доставляют необходимые продукты питания, привозят дрова на зиму, помогают в решении бытовых вопросов. За год в работе центра было задействовано 1828 человек, поступило около 3 тысяч обращений.
«В декабре партия запустила ежегодную акцию „Елка желаний“. Отрадно, что она нашла живой отклик у тюменцев. Они звонят в волонтерский центр и тоже хотят поучаствовать — исполнить детскую мечту», — рассказал он и добавил, что в рамках работы центра сенаторы, представляющие регион в Совете Федераций, приобрели для тубдиспансера елки для ребят, а областные депутаты навещают ветеранов и привозят им новогодние подарки.
Волонтеры также активно поддерживают медработников. Помимо чая и сладостей они привозят им наборы для творчества. «Ведь людям в белых халатах тоже нужен отдых, который они получают, занимаясь любимым увлечением, — вязанием, шитьем или даже рыбалкой. Ведь благодаря минуткам творчества они смогут восстановиться после тяжелых трудовых будней и с новыми силами продолжать бороться за жизни пациентов», — заключил Андрей Артюхов.