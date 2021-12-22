В Тюменской области прошли дни культуры коренных малочисленных народов Севера

В конце августа этого года в археологическом музее-заповеднике в рамках Дня коренных народов мира состоялся национальный праздник «Тутанг ратхар» («Встреча у живого огня»). В рамках мероприятия были организованы мастер-классы по бисероплетению, изготовлению игольниц, кукол-закруток «Акань». Подрастающее поколение с интересом приняло участие в интерактивной программе «Игры коренных малочисленных народов Севера» и в викторине «Мой край».