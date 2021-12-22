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В Тюменской области прошли дни культуры коренных малочисленных народов Севера

22 декабря 2021, 10:21
Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области
19 декабря в Тюменской области завершились Дни культуры коренных малочисленных народов Севера. Закрытие серии тематических мероприятий состоялось в селе Туртас Уватского района, в месте традиционного проживания представителей КМНС, сообщает пресс-служба правительства региона.

Праздничное мероприятие проведено при поддержке федерального агентства по делам национальностей и комитета по делам национальностей Тюменской области.

В рамках мероприятия был организован показ фильма «Хозяин тайги», который знакомит зрителей с уникальной культурой и бытом восточных хантов, ведущих традиционный образ жизни в Уватском районе. Также гости могли поучаствовать в мастер-классе по плетению национальных поясов, посетить выставку декоративно-прикладного творчества «Северные узоры», познакомиться с творчеством поэтов и писателей из числа представителей коренных малочисленных народов Севера.

Кроме того, на территории Этнографического центра коренных малочисленных народов Севера Тюменской области «Увас Мир хот» (Дом Северных людей) гостям предлагалось познакомиться с хозяйственной и промысловой деятельностью народов Севера в форме интерактивной экскурсии.

«Дни культуры коренных малочисленных народов Севера — это уникальная возможность жителей и гостей области познакомиться с богатейшей культурой народов Севера, их бытом и традициями», пояснила председатель Совета областной общественной организации коренных малочисленных народов «КЕДР» Ирина Малых.

В конце августа этого года в археологическом музее-заповеднике в рамках Дня коренных народов мира состоялся национальный праздник «Тутанг ратхар» («Встреча у живого огня»). В рамках мероприятия были организованы мастер-классы по бисероплетению, изготовлению игольниц, кукол-закруток «Акань». Подрастающее поколение с интересом приняло участие в интерактивной программе «Игры коренных малочисленных народов Севера» и в викторине «Мой край».

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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