В Тюменской области финансирование нацпроектов на 2021 год выполнено на 90%

Ранее на трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений было принято решение о том, что в течение последующих трёх лет в Тюменскую область из бюджета РФ поступят более 33 млрд рублей. Из этих средства на выплаты пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет будет выделено свыше 3 млрд 603 млн рублей. Также медработники, которые оправились работать в сёла региона, получат единовременные компенсации. На это пойдёт почти 60 млн рублей.