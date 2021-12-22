В Тюменской области финансирование нацпроектов на 2021 год выполнено на 90%

По словам директора департамента экономики Тюменской области Максима Скворцова средний уровень данного показателя по России на 1 декабря составляет 76%. Об этом он сказал в ходе онлайн-совещания по реализации национальных проектов.
«Реализация национальных проектов «Экология» и «Безопасные и качественные дороги» профинансирована в регионе к началу декабря на 100%, нацпроекта «Культура» – на 99%, нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» – на 94%, нацпроекта «Демография» – на 91%, нацпроекта «Жилье и городская среда» – на 89%», пояснил Максим Скворцов.
Общий объем экономии бюджетных средств при реализации нацпроектов составил 88,4 млн рублей.
Финансовое обеспечение реализации национальных проектов на 2021 год должно быть завершено в полном объеме и в установленные сроки, подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее на трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений было принято решение о том, что в течение последующих трёх лет в Тюменскую область из бюджета РФ поступят более 33 млрд рублей. Из этих средства на выплаты пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет будет выделено свыше 3 млрд 603 млн рублей. Также медработники, которые оправились работать в сёла региона, получат единовременные компенсации. На это пойдёт почти 60 млн рублей.