В Тюмени на Профсоюзной легковушка и Яндекс.GO перекрыли полосу движения

Машины перекрыли одну из полос движения, в аварии пострадали только транспортные средства. Стоит отметить, что сейчас на дорогах Тюмени очень скользко из-за крупного снегопада. Дорожная техника не успевает чистить даже центральные улицы, следует быть осторожными.
По данным 2ГИС, в областной столице улицы стоят в 9-бальных пробках. Всего днём в Тюмени произошло 8 аварий, обычно подобное происходит в час пик. Ближе к 18:00 движение в областной столице может полностью остановиться.
Сегодня в городе выпало почти 4 см снега, непогода задержится до ночи 23 декабря.