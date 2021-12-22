nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на Профсоюзной легковушка и Яндекс.GO перекрыли полосу движения

22 декабря 2021, 10:17
Фото: АВТО Тюмень ДТП
В Тюмени 22 декабря на Профсоюзной в сторону центра столкнулись легковушка и Яндекс.GO.

Машины перекрыли одну из полос движения, в аварии пострадали только транспортные средства. Стоит отметить, что сейчас на дорогах Тюмени очень скользко из-за крупного снегопада. Дорожная техника не успевает чистить даже центральные улицы, следует быть осторожными.

По данным 2ГИС, в областной столице улицы стоят в 9-бальных пробках. Всего днём в Тюмени произошло 8 аварий, обычно подобное происходит в час пик. Ближе к 18:00 движение в областной столице может полностью остановиться.

Сегодня в городе выпало почти 4 см снега, непогода задержится до ночи 23 декабря.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25