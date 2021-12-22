В Тюмени на Профсоюзной легковушка и Яндекс.GO перекрыли полосу движения

Машины перекрыли одну из полос движения, в аварии пострадали только транспортные средства. Стоит отметить, что сейчас на дорогах Тюмени очень скользко из-за крупного снегопада. Дорожная техника не успевает чистить даже центральные улицы, следует быть осторожными.