В 26 километрах от Тюмени около Чикчи в кювет вылетел пассажирский автобус

На помощь Нефазу приехал трактор Беларусь, он смог вытащить транспорт на дорогу. Стоит отметить, что пострадавших нет, техника тоже не получила сильных повреждений.
Сегодня в Тюменском районе отмечаются сильные снегопады. Большая часть дорожной техники находится в Тюмени для чистки дорог, но её не хватает. В городе уже отмечаются пробки в 9 баллов (обычно это происходит в час пик). На федеральных трассах скользко, в МЧС отмечают, что непогода продлится до ночи 23 декабря.
Снежный покров к концу дня увеличится до 27 сантиметров. На этой неделе в областной столице возможны ещё снегопады.