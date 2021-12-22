nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В 26 километрах от Тюмени около Чикчи в кювет вылетел пассажирский автобус

22 декабря 2021, 11:49
Фото: ЧС Тюмень
В 26 километрах от Тюмени в деревне Чикча пассажирский автобус вылетел в кювет, сообщают очевидцы.

На помощь Нефазу приехал трактор Беларусь, он смог вытащить транспорт на дорогу. Стоит отметить, что пострадавших нет, техника тоже не получила сильных повреждений.

Сегодня в Тюменском районе отмечаются сильные снегопады. Большая часть дорожной техники находится в Тюмени для чистки дорог, но её не хватает. В городе уже отмечаются пробки в 9 баллов (обычно это происходит в час пик). На федеральных трассах скользко, в МЧС отмечают, что непогода продлится до ночи 23 декабря.

Снежный покров к концу дня увеличится до 27 сантиметров. На этой неделе в областной столице возможны ещё снегопады.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25