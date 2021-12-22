В 26 километрах от Тюмени около Чикчи в кювет вылетел пассажирский автобус

Сегодня в Тюменском районе отмечаются сильные снегопады. Большая часть дорожной техники находится в Тюмени для чистки дорог, но её не хватает. В городе уже отмечаются пробки в 9 баллов (обычно это происходит в час пик). На федеральных трассах скользко, в МЧС отмечают, что непогода продлится до ночи 23 декабря.