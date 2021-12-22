У «Союза журналистов Тюменской области» сменился председатель

Павел работает в сфере журналистики с 1999 года. До 2004 года он являлся корреспондентом телекомпании «Ладья-СТС», до 2007 года — главным редактором в «ТТТ-23 канал», а до 2009 года — главным редакторов в телекомпании «Ладья».