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У «Союза журналистов Тюменской области» сменился председатель

22 декабря 2021, 09:50
Фото: Сибинформбюро
Общественная организация «Союз журналистов Тюменской области» избрал нового председателя. Им стал Павел Девайкин, сообщили информационном центре регионального правительства.
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Тюмень

Решение избрать нового председателя «Союза журналистов Тюменской области» было принято на XIII отчетно-выборной конференции. Все голосующие были «за» кандидатуру Павла Девайкина, он был выбран единогласно.

Павел работает в сфере журналистики с 1999 года. До 2004 года он являлся корреспондентом телекомпании «Ладья-СТС», до 2007 года — главным редактором в «ТТТ-23 канал», а до 2009 года — главным редакторов в телекомпании «Ладья».

С 2018 года Павел Девайкин является генеральным директором ЗАО ИА «Сибинформбюро» в Тюмени. Мужчина закончил Тюменский государственный университет по направлению журналистики.

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#Новости#Журналистика#Тюмень#Анна Доронина#Общество
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