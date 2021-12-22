Тюменский депутат Госдумы Иван Квитка прокомментировал новый закон о техосмотре

«Я уже ранее рассказывал, что ТО для частных автомобилей проходить не нужно. Только при постановке их на учет, при смене собственника, если машина старше четырех лет. Кроме того, техосмотр необходим при внесении изменений в конструкцию и замене основных агрегатов машины», - отметил депутат Госдумы.