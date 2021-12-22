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Тюменский депутат Госдумы Иван Квитка прокомментировал новый закон о техосмотре

22 декабря 2021, 11:10
Фото: 1Mi
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей.

Законопроект прокомментировал депутат Иван Квитка из Тюменской области в своём инстаграм.

«Я уже ранее рассказывал, что ТО для частных автомобилей проходить не нужно. Только при постановке их на учет, при смене собственника, если машина старше четырех лет. Кроме того, техосмотр необходим при внесении изменений в конструкцию и замене основных агрегатов машины», - отметил депутат Госдумы.

В данном случае отмена ТО затронет 50 млн машин. Между тем коммерческий транспорт и автомобили организаций должны проходить ежегодный технический осмотр.

Не раз возникали случаи, когда у водителя уже есть диагностическая карта, но автоинспекторы требуют техосмотр. Теперь подобное исключено.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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