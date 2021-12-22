Тюменские школьники могут поучаствовать в эко-проекте и выиграть поездку в Москву

Сегодня темы экологии и защиты окружающей среды актуальны для всех: от глав государства и предприятий крупного бизнеса до каждого человека. Сортировка мусора, отказ от одноразовой посуды и пластиковых пакетов, сбор вторсырья, участие в эковолонтерских программах уже стали неотъемлемой частью жизни многих российских семей, но мы также понимаем, как много еще нужно сделать, чтобы осознанное потребление и защита окружающей среды стали нормой для каждого члена нашего общества. И мы уверены, что начинать эковоспитание нужно с детства, именно на это нацелена наша экопросветительская программа с Московским зоопарком. В духе «просто о сложном» ребята не только получат комплексные знания о богатой природе России, но и убедятся, что каждый из них лично может внести вклад в ее сохранение и защиту.