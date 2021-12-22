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Центральный суд Тюмени начал рассмотрение апелляции Гая Першинга

22 декабря 2021, 12:21
Фото: «Наш город»
Центральный суд Тюмени начал рассматривать апелляцию Гая Першинга. Ранее у мужчины суд изъял более 2000 тысяч музейных артефактов. Однако с таким решением Першинг не согласился и подал на обжалование.
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Тюмень

Центральный районный суд Тюмени сегодня начал рассматривать апелляцию Гая Першинга. Мужчина на прошлом судебном заседании рассказал, что собирал коллекцию с 2005 года и никаких незаконных действий с его стороны не было, однако такие аргументы не помогли ему избежать ответственности.

«Центральный суд Тюмени рассматривает апелляцию Гая Першинга на решение Ленинского суда об изъятии у него 2231 археологических предметов из «Музея частных коллекций».

К слову, решение по апелляции будет вынесено с минуты на минуту.

Напомним, 2 июля текущего года, в «Музее частных коллекций» были обнаружены, а также изъяты более полутора тысяч археологических объектов. Все изъятые предметы несли в себе историческую ценность.

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