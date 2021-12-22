Центральный суд Тюмени начал рассмотрение апелляции Гая Першинга

Центральный районный суд Тюмени сегодня начал рассматривать апелляцию Гая Першинга. Мужчина на прошлом судебном заседании рассказал, что собирал коллекцию с 2005 года и никаких незаконных действий с его стороны не было, однако такие аргументы не помогли ему избежать ответственности.