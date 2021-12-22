Светлана Раца: «Все то, что мы прошли, сделало нас сильнее»

В Тюменской области, как и в других регионах, пандемия нанесла существенный ущерб и убытки. Предприниматели еще долгое время будут приходить в норму после неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
По словам Светланы, формально, городские отели не закрывались, работать им никто не запрещал, однако это не спасло ситуацию, и поток гостей в отели снизился.
«Двадцать дней апреля в 2020 году мы стояли пустыми. Это было жестоким испытанием, конечно, для всех. И для сотрудников, они в шоке были от этого. И для нас, как для владельцев. Если бы я тогда не заболела коронавирусом, то сошла бы с ума. Болезнь немного меня переключила»,
— делится владелица отеля.
Чуть позже в Тюменскую область прибыли врачи из других регионов и Светлане с мужем пришлось перестраивать работу отеля на новый лад.
«Врачи приехали, чтобы помогать людям и отладить тут систему. В нашей гостинице они проживали месяц. Мы, благодаря этому, получили колоссальный опыт. Тесно сотрудничали с Роспотребнадзором. Они организовывали процесс, как поставить барьер между человеком, который вышел из красной зоны и пришел отдыхать. Как мы должны обезопасить своих сотрудников, в чем мы должны находиться. Они нас приучили к этим защитным костюмам, рассказали, где какие потоки должны быть. Как организовать питание, что и как выносить мусор»,
— говорит Светлана.
Когда закончилась история с проживанием врачей, началась новая — обсервация. Тогда отель выполнял функцию «перевахтовки».
«Нашей дорогой нефтегазовой промышленности понадобилась перевахтовка. Мы „выдерживали“ две недели людей. Это нас спасло абсолютно точно. Другие гости все равно не ехали. Я знаю, что в Тюмени один отель не пошел в обсервацию и им из-за этого было сложно»,
— пояснила Светлана.
Конечно, вся эта ситуация, по словам Светланы, не имеет никакого отношения к гостеприимству. Все-таки это совсем другой режим работы и это сказалось и на команде, которая длительное время была задействована в непривычном для них виде деятельности.
С начала весны отель вернулся к прежнему режиму и начал принимать гостей, но, конечно, это потребовало определенного труда.
«Мы вновь перестраивали команду к прежнему режиму труда, проводили генеральную уборку, вспоминали правила, стандарты. Поработать пришлось и над настроением коллектива. Прошли, так сказать, мощную трансформацию. Да и выйти из ковидного режима оказалось сложнее, чем в него войти»,
— вспоминает хозяйка.
Вопросов и страхов у владелицы бизнеса было много. Спрогнозировать дальнейшую картину и просчитать шаги было трудно.
«Мы не могли представить восстановится или не восстановится прежний поток. Кто к нам поедет. Но, конечно, все то, что мы прошли, помогло нам сохранить команду, оплатить налоги и коммунальные услуги»,
— пояснила Светлана.
Коронавирус перестроил будни отеля. Реальность другая, поток клиентов другой, но некоторые правила и ограничения по-прежнему остались.
«Вопросы дезинфекции, масок, социальной дистанции и разграничений никуда не делся. Поток гостей правда изменился. Раньше 90% гостей составляли бизнес-туристы, а сейчас они перешли на он-лайн режим работы или же все еще у них действуют ограничения. Неплохой поток составляют фармкомпании. Они продолжают свои мероприятия и встречи»,
— добавила Светлана.
Зато появились и новые гости, но уже другой категории.
«Появились туристы, которые хотят познакомиться с городом, с его достопримечательностями. Здесь спасибо Visit Tymen. Конец 2020 начало 2021 года принес большое количество ознакомительных туров. Операторы туров смотрели площадки и что можем предложить гостям из других регионов. Этот поток потихонечку выстраивается. Платежеспособность на нем другая. Тут ниже чеки, чем были у бизнес-туристов. Это требует от нас изменения своего продукта, Сейчас расширенное предложение у нас для детей. Детское меню, удобная организация спальных мест для семей с детьми»
, — отметила Светлана.
В прошлом году УК Евразия поучаствовала в программе «кредит под 2%» для сохранения команды. Благодаря этому ей удалось не потерять сотрудников и сохранить рабочие места, хотя пришлось подписать большое количество поручительств.
«Я считаю это шикарный для нас подарок. Мы команду сохранили, нам простили эти деньги! Программа была очень хорошей»,
— говорит предприниматель.
Также она добавила, что воспользовалась и программой поддержки МСП – субсидией на нерабочие дни. Хоть и выплата была небольшой, но какие-то проблемы помогла решить.
В текущем году ресторанная компания Светланы участвует в программе по выдаче кредита под 3%. По ее словам, процентная ставка привлекательная, но участвовать в программе могут немногие – только те, кто закончил 2020 год с прибылью, а таких единицы.
Единственная проблема, с которой столкнулась предпринимательница, пока получала помощь и участвовала в программах — бюрократические вопросы и отсутствие диалога.
«За помощь безумно благодарны. Конечно, во всем есть нюансы. Целый квест приходилось пройти, чтобы получить эту поддержку. Катастрофически не хватает диалога между банками, предпринимателями и властями. Если бы он был — доверия было бы больше»,
— говорит владелица отеля. По ее словам не хватает даже юридических разъяснений по принимаемым мерам поддержки, когда любой предприниматель мог бы сослаться на четкий регламент или документ при общении с банками. Очень хотелось бы, чтобы кто-то из чиновников пробовал пройти путь получения помощи сам, потом поделился бы опытом.
Подводя итоги уходящего года, Светлана отметила, что ключевое для нее слово 2021 — перестройка. Для ее бизнеса текущий год сложнее предыдущего, он принес много нового. Заставил взглянуть на все иначе, трансформировать, подстроиться и перестроиться.