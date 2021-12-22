Светлана Раца: «Все то, что мы прошли, сделало нас сильнее»

«Двадцать дней апреля в 2020 году мы стояли пустыми. Это было жестоким испытанием, конечно, для всех. И для сотрудников, они в шоке были от этого. И для нас, как для владельцев. Если бы я тогда не заболела коронавирусом, то сошла бы с ума. Болезнь немного меня переключила»,