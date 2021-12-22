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Суд признал фиктивным брак жительницы Тюмени с мигрантом

22 декабря 2021, 08:55
Фото: 1Mi
Прокуратура Калининского округа подала иск в суд на признание брака между тюменкой и гражданином Азербайджаном фиктивным. В замен на разрешение на жительство мужчина предложил своей фейковой супруге ремонт в квартире, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
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Тюмень

«24-летний мигрант предложил 32-летней жительнице Тюмени заключить фиктивный брак для получения разрешения на временное проживание в России. За это он обещал сделать ремонт и помогать деньгами. После того, как женщина согласилась, брак был зарегистрирован», — объяснили в пресс-службе.

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Согласно Федеральному закону, если иностранец вступает в брак с тем, кто имеет место жительства в России, то ему выдается разрешение на временное проживание без учета квоты. Однако брак признают фиктивным, если оба супруга или один из них не намеревались создать семью.

Суд удовлетворил иск тюменской прокуратуры и признал брак между тюменкой и гражданином Азербайджана недействительным. Также будет аннулирована актовая запись о заключении брака. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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